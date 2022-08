Stručnjaci tvrde da je počela nova faza ratovanja u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Evropska komanda vojske Sjedinjenih Država (EUCOM) nalazi se u Vaihingenu, delu Štutgarta u blizini aerodroma i autoputa. Odatle, SAD, zajedno sa više od 50 zemalja, koordiniraju vojnu pomoć zaraćenoj Ukrajini, što bi ovih dana moglo dovesti do prekretnice u ratu.

Velika, zaštićena prostorija sa kablovima za prenos podataka, uniformisani oficiri iz brojnih zapadnih zemalja, sede sa svojim laptopima i komuniciraju na više jezika sa svojim višim rukovodstvom u matičnoj zemlji i sa ukrajinskom vladom, piše Dojče vele. Ovo jednoglasno izveštava nekoliko američkih medija koji su imali pristup ovom centru Oružanih snaga SAD.

Od početka jula ovde komanduje američki general Kristofer G. Kavoli. Rođen je 1964. u Vircburgu, u južnoj Nemačkoj, u porodici koja je radila za američku vojsku i tamo je bila stacionirana. Diplomirao je istočnoevropske studije na Univerzitetu Jejl i slovi kao stručnjak za Evropu i Rusiju.

General Kavoli je taj koji treba da sprovede jačanje istočnog krila NATO-a kao odgovor na ruski rat protiv Ukrajine. U ukrajinsko sedište EUCOM-a stižu stalni zahtevi ukrajinske vojske.

"Atmosfera kao u vreme saveznika u Drugom svetskom ratu“, pisao je Vašington post krajem jula.

Polazna tačka bila je donatorska konferencija za Ukrajinu koju su SAD sazvale 26. aprila u bazi američkog vazduhoplovstva u Ramštajnu u Nemačkoj. Više od 50 zemalja sada podržava Ukrajinu isporukom oružja - na čelu sa SAD. U takozvanoj kontakt grupi mesecima su se dogovarali o tome koja država može da isporuči koje naoružanje, kao i kako da isporuči teško naoružanje ukrajinskom frontu.

Rusija sada mora da reaguje na poteze Ukrajine

Ova pomoć je sada možda dovela do prekretnice, kaže nemački stručnjak za Ukrajinu Niko Lange u intervjuu za Dojče Vele: "Ovih dana je odlučujuće to što je Rusija sada prinuđena da reaguje na izjave i postupke Ukrajinaca. Do sada je bilo obrnuto: Ukrajinci su bili prinuđeni da reaguju na sve što Rusija radi“.

Ciljanim gađanjem američkog raketnog sistema HIMARS na skladišta municije i komandne jedinice ruske vojske, Ukrajinci su uspeli da smanje područje bombardovanja granatama na istoku i jugu zemlje najmanje pet-šest puta, potvrdio je u intervjuu za DV savetnik ukrajinskog predsednika Mihail Podoljak.

Rusija je sada pomerila znatne snage na jug, kako u pravcu Hersona, tako i u pravcu Zaporožja, kako bi se tamo ojačala i koncentrisala na obezbeđenje i držanje osvojenih oblasti“, kaže Lange.

Prema obaveštajnom izveštaju britanskog Ministarstva odbrane, ruske jedinice koriste područje oko najveće nuklearne elektrane u Evropi u blizini Zaporožja za zaštitu.

"Ruske snage su verovatno koristile širu lokaciju postrojenja, posebno susedni grad Enerhodar, da odmore svoje trupe“, navodi se u dnevnom biltenu. Rusija koristi „zaštićenu lokaciju nuklearne elektrane da smanji rizik po svoju opremu i osoblje od ukrajinskih napada noću“.

Početkom avgusta šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) je očigledno iz tog razloga ponovo zahtevao pristup nuklearnom objektu.

"Ovo pokazuje da se rat menja i da je Rusija sada prinuđena da reaguje na stvari koje Ukrajina radi“, kaže ekspert za Ukrajinu Niko Lange. Mit da Rusija može da "eskalira u nedogled” opovrgava se činjenicom da Rusija ima "ogromne” vojne teškoće.

"I severno od Harkova i južno od Hersona, Rusi su prešli u defanzivu i pokazuju čvrstu volju da drže ovu oblast.

Ukrajinska kontraofanziva kroz partizansku borbu?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski već nedeljama najavljuje kontraofanzivu na jugu svoje zemlje. Ekspert za istočnu Evropu Lange je uveren: "Ukrajinski napad neće ličiti na ruski razorni valjak sa baražnom vatrom. Koristiće i partizane, sa ustancima u okupiranim gradovima, sa mobilnim operacijama iza neprijateljskih linija“.

Na društvenim mrežama pojavljuju se flajeri iz Hersona koji je okupirao Rusiju, na kojima se nalaze posteri koji upozoravaju ruske okupatore: "Svi znamo vaše rute patrola“ i "Herson je ukrajinski“.

"Rusi imaju velike probleme sa kontrolom ovih područja. U okupiranom delu Zaporoške oblasti ima dosta partizanske aktivnosti: noću ubijaju ruske patrole. U Melitopolju, kao i u Hersonu, postoje plakati i leci protiv ruskih okupatora. Uvek nešto novo visi", kaže Lange.

Ukrajinski guverner Luganske oblasti, koja je većim delom okupirana od strane Rusije, piše na Tviteru o partizanskoj akciji u opštini Bilovodsk: ukrajinski partizani su navodno pucali i ranili gradonačelnika i njegovog zamenika kojeg je postavila Rusija. Ruska potraga za ukrajinskim lovcima bila je neuspešna. Međutim, takve informacije se ne mogu nezavisno proveriti.

Lokacija je upečatljiva: Bilovodsk se nalazi duboko u ruskoj okupiranoj teritoriji samo 40 kilometara od ruske granice, severno od nekadašnje takozvane kontakt linije, koja je od 2014. do ruskog napada 24. februara delila okupirani deo istočne Ukrajine. iz oblasti pod kontrolom Ukrajine. Tvit regionalnog guvernera može se posmatrati i kao signal zapadnim pristalicama: partizanska borba uzima maha i u udaljenim regionima.

Kako dalje sa linijom fronta?

Bilovodsk je izvan dometa američkih raketa M31 HIMARS, koje imaju maksimalni domet od 84 kilometra. Međutim, ovi artiljerijski sistemi takođe mogu da lansiraju rakete ATACMS (Armi Tactical Missile Sistem) dometa od 300 kilometara.

Ukrajina takođe traži ovo oružje od zapadne kontakt grupe i njenog operativnog centra u EUCOM-u u Štutgartu. Do sada su se SAD izjašnjavale protiv toga jer bi ukrajinska vojska njime mogla da gađa i rusku teritoriju.

Međutim, poslednjih meseci se povećala spremnost da se isporuče inteligentniji sistemi oružja. Prema rečima ukrajinskog ministra spoljnih poslova Dmitra Kulebe, čini mu se "kao u video igrici" da se radi o dostizanju sledećeg nivoa. Međutim, za razliku od igara, ukrajinski vojnici poginuli na frontu imaju samo jedan život, piše Dojče vele.