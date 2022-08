Visoki zvaničnici smatraju da Kina može da zauzme Tajvan za 48 sati, pokrećući munjevitu ofanzivu na ostrvo.

Izvor: Profimedia

Kina bi mogla da zauzme Tajvan za 48 sati, tvrde zapadni zvaničnici u najnovijim izvještajima. Kako tenzije nastavljaju da rastu, zvaničnici su sada upozorili da Si Đinping možda planira da zauzme Tajvan brže nego što bi Zapad mogao da odgovori.

Diplomatski izvori rekli su Telegrafu da bi Peking mogao da pokrene "munjevitu ofanzivu od 48 sati“ na ostrvo. Smatra se da su iz "specijalne vojne operacije“ u Ukrajini naučili da je Zapadu trebalo najmanje dva dana da odgovori i da ovaj period nudi "ključni vremenski period kada se mogu postići dobri rezultati".

Izvršni direktor i suosnivač "Hong Kong Watch"-a, Benedikt Rodžers, insistirao je da Zapad mora da preduzme mjere kako bi sprečio Kinu da preduzme ovaj kurs. On je u objavi na Tviteru napisao: "Ne smijemo dozvoliti da se ovo desi. Moramo biti spremni. Moramo braniti Tajvan.”, rekao je on.

Ali sa teškim sankcijama Rusiji koje već nanose štetu zapadnim državama i sa milijardama koje se već šalju Ukrajini u obliku militarističke podrške, postavlja se pitanje kako bi se podrška mogla ponuditi Tajpeju.

Poslovni konsultant Majk Kosgrouv prokomentarisao je da bi odgovor sankcionisanjem Kine nanio manju štetu onome ko uvodi te sankcije nego Pekingu. Napisao je: "Ako Zapad sankcioniše Kinu kao što je to uradio sa Rusijom, vidjeli bismo ogroman finansijski haos. Kina je zvijer, zamislite samo sankcije za većinu proizvoda "Made in China“, što je većina proizvoda u vašem domu. Inflacija bi dostigla vrhunac.”

Diplomate su, međutim, rekle za Telegraf da je malo vjerovatno da će do bilo kakvog oblika invazije doći u narednim mjesecima. Sidart Kaušal iz istraživačkog centra RUSI primijetio je da je "Narodnooslobodilačka armija Kine i dalje sila koja se razvija“.

On je dodao da će snagama trebati vremena da se pripreme za takvu akciju s obzirom na "realnu mogućnost rata sa SAD“ nakon invazije. Gospodin Kaušal je rekao: "To je sada vjerovatno neizvodljivo. Postoje neki značajni rizici za Kinu.", rekao je on.