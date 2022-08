Dejan Nikolić je kao malo ko u njegovim godinama uspeo da stečeno znanje pretvori u ogroman novac.

Izvor: Instagram/screenshot/iamdavenick

Kad god se pomenu jutjuberi ili vlogeri jedno od prvih pitanja je - koliko to oni zarađuju. I pre nego što se podsetimo koliko novca od Jutjuba "dobijaju" oni koji su nam najpoznatiji evo jedne priče o mladiću koga na ovim prostorima skigruni smo niko ne zna. Zove se Dejan Nikolić i od Jutjuba zarađuje milione.

Umetničko ime mu je Dejv Nik, i godinama već koristi koncept automatizacije Jutjuba. Ovim je počeo da se bavi od 2019. godine. Dejan se pojavljuje pred kamerama na tri kanala, poseduje još četiri kanala sa nepoznatim naratorima i 12 sa Jutjub kratkim video snimcima.

Tvrdi da je samo tokom 2021. zaradio 1,4 miliona dolara a da je u prvih šest meseci ove godine već zaradio milion dolara. Ključ uspeha je bio njegov kurs o Jutjub preduzetnišvu koji košta 995 dolara i koji je odgovoran za 70 odsto njegovih prihoda.

"Malo ljudi nije uradilo više od nekoliko miliona godišnje sa Jutjub automatizacijom", rekao je Dejan za Njujork Tajms.

Napomenuo je i to da je jedan broj njegovih učenika na Jutjubu zarađivao pet cifara mesečno.

Dejanovi snimci na Jutjubu ističu novac koji je zaradio i koliko njegovu gledaoci mogu da očekuju da sami zarade. Na njegovom Instagram profilu se može videti gde sve putuje, kako vozi poršea i nosi roleks, ali i o tome kkao je izgradio biznis sa Jutjubom. I pored toga, Dejan tvrdi da njegov život nije samo glamurozan.

"Na računaru provodim skoro 15 sati dnevno", rekao je Dejan za Njujork Tajms.

Dejan živi u Dubaiju sa devojkom Veronikom, manekenkom iz Francuske. U posao sa Jutjubom ušao je sa 13 godina!

E sad da se podsetimo onih najpopularnijih jutjubera u Srbiji. Napominjemo da su ovo podaci od prošle godine prema procenama sajta "Social blade" koji važi za vrlo relevantan izvor. Najveću zaradu u regionu ima poznati jutjuber Baka Prase.

Ako se uzme u obzir da na 1.000 pregleda popularni jutjuberi dobijaju 0,90 dolara, njihova zarada je neverovatna.Mogućnost inkasiranja novca postoji i putem reklama i oglašivača, tako da ne zarađuju samo od pregleda na Jutjubu.

Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase ubedljivo je najplaćeniji jutjuber u regionu. Prema proračunima poznatog sajta, on na mesečnom nivou samo od pregleda zarađuje 13.500 evra, uzimajući u obzir da njegov video prosečno pogleda 500.000 ljudi. No, na godišnjem nivou cifra je mnogo veća. Baka zaradi do 162.000 evra samo od pregleda, dok mu razna sponzorstva i reklame garantuju još veću zaradu.

"Koliko god čudno zvučalo i loše, srećan sam što nisam upisao fakultet, jer mi se posrećilo i otvorila su mi se mnoga vrata. Imao sam sposobnosti da igram igrice, da mogu da zaradim i onda sam igranje preneo na Jutjub", rekao je svojevremeno Baka Prase u jednoj emisiji na "Pinku".

Luna i Marko trenutno su najpopularniji rijaliti par i van samog programa koji se prikazuje na televiziji. Oni su nakon Zadruge odlučili da pokrenu Jutjub kanal na kom prikazuju svoj privatni život. Prati ih više od 100.000 ljudi, dok im je nedeljna zarada 4.000 evra. Na godišnjem nivou cifra je mnogo veća i iznosi oko 50.000 evra. Nakon samo dva meseca od otvaranja ovog kanala, Luna i Marko dostigli su čak milion sati gledanja njihovog sadržaja.

Pevačica Marija Šerifović odlučila da se tokom korone posveti Jutjub karijeri. Ona ima više od 400.000 sledbenika na ovoj popularnoj društvenoj mreži, dok je prosečna gledanost njenog videa 450.000 pregleda. Samim tim, Marija zaradi na nedeljnom nivou 12.150 evra, dok na godišnjem cifra iznosi 145.000.

"Ne bih da se tako lako odričem svog zvanja, ali i da se moji snimci tumače baš tako ozbiljno. Zasad mi je prezabavno i verujem da je važno da tako i ostane kako bih nastavila istim tempom. Dobre su i reakcije, što mi je posebno drago. Nisam u kontaktu sa jutjuberima i nisam im svakako konkurencija", izjavila je Marija jednom prilikom.