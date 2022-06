PJESMA S NAJVIŠE PREGLEDA NA JUTJUBU IKADA - Čak 10 milijardi! Nećete vjerovati koja numera je u pitanju!

Numera koju ste svi bar jednom čuli, a rijetko ko bi rekao da baš ona ima najviše pregleda na popularnoj Jutjub platformi!

Izvor: YouTube/Luis Fonsi/screenshot

Neki bi rekli da je to "Gangam stajl" i Psy koji je ovom numerom, ali i koreografijom zaludio svijet, ali nije i to je daleko od prvog mjesta.

"Gangam" je numera koja je prva dostigla brojku od 1 milijarde pregleda na Jutjubu, a sada se nalazi tek na 11. mjestu sa "samo" 4.4 milijarde pregleda, sto nije ni polovina koju ima numera koja je zauzela prvo mjesto.

Mnogi bi pomisli da je najslušanija pesma "Despasito" koja je bila planetarni hit, ali greška! Ipak oni koji bi naveli ovu numeru ne bi baš toliko pogriješili. Despasito se nalazi na drugom mjestu sa 7,8 milijardi pregleda!

Da li imate još neku ideju?!

Numera s najviše pregleda na Jutjubu ikada, bar za sada, je dječija pjesma "Baby shark dance"! To je ujedno i prva numera koja je u januaru 2022. godine dostigla nevjerovatnu brojku od 10 milijardi pregleda!

Ispod nje se kako smo već utvrdili nalazi "Despasito", dok je na trećem mjestu "Johny Johny yes papa" sa 6,3 milijardi, a na četvrtom "Shape of You" sa 5,7 milijardi pregleda, dok je peto mjesto zauzela numera "See you again" sa 5,5 milijardi!

Za one retke koji još nisu čuli "Baby shark dance", ali i za one koji bi ponovo da pogledaju najslušaniju numeru na Jutjubu: