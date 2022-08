Ukoliko dođe do rata, stručnjaci smatraju da Tajvan u najboljem slučaju može samo da uspori kinesko osvajanje teritorije.

Kina izvodi velike vojne vežbe oko Tajvana. Juče je u more oko ostrvske zemlje, koju smatraju svojom teritorijom, ispaljeno 11 raketa, što je razbesnelo Tajvan koji je rekao da se sprema za rat. Kina je u petak izvela rekordnih 68 naleta ratnih aviona i plovila sa 13 ratnih brodova preko pomorske granice Tajvanskog moreuza. To je nezvanična granica koja omeđuje teritoriju Kine i Tajvana, koja se do sada poštovala.