Kremlj je potvdio podršku Srbiji i smatra zahteve Kosova neosnovanim.

Kremlj je jutros izrazio podršku Beogradu, Rusija smatra zahteve Kosova neosnovanim i podržava Beograd, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Apsolutno podržavamo Srbiju. Mi smo uz kosovske Srbe, smatramo da su to apsolutno nerazumni zahtevi", rekao je on povodom odluke kosovske vlade da uvede zabranu ulaska na Kosovo sa srpskim dokumentima.

Peskov je rekao da je zaoštravanje sukoba za sada izbegnuto.

"Ova situacija je samo odložena za mesec dana, tako da je veoma važno pokazati opreznost sa svih strana“, dodao je Peskov i istakao da se moraju poštovati sva prava Srba.

"Naravno, smatramo da one zemlje koje su priznale Kosovo i koje su garanti treba da iskoriste sav svoj uticaj da upozore kosovske vlasti da ne preduzimaju nikakve nepromišljene korake koji bi mogli da dovedu do dalje eskalacije“, rekao je on.

Peskov je odnose Rusije i Srbije nazvao savezničkim, veoma iskrenim i veoma dubokim, i poručio da će oni nastaviti da se razvijaju.

U međuvremenu, poslanik Moskve ,Vladimir Džabarov rekao je državnoj agenciji RIA Novosti da će Rusija u slučaju pogoršanja situacije oko Srbije pomoći Beogradu bez direktnog učešća u sukobu, a nije isključio ni moguću isporuku naoružanja Srbiji ako Beograd to traži.