Bret Rider je bio na pecanju na Floridi kada je uhvatio ajkulu i pokušao da je oslobodi golim rukama, a ona se okrenula i odgrizla mu prste!

Izvor: instagram/reedermandyy

Čoveku je ajkula otkinula prste dok je pokušavao da joj izvuče udicu iz usta. Zastrašujući incident na obali Floride snimljen je kamerom, a dečak, odnosno sin čoveka, je posmatrao užas koji se odvija. Bret Rider je sa svojom porodicom bio na pecanju južno od Majamija u Kontent Keis-u kada je uhvatio ajkulu dok je bio na malom čamcu.

Na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama, on se naginje preko čamca i izgleda da se bori sa velikom ribom dok pokušava da otkine udicu zaglavljenu u njenim ustima. Dete, verovatno njegov sin, u prvom planu posmatra situaciju, dok mu noga visi u vodi.

Ajkula se uznemirila, prvo se udaljila od Breta pa se naglo okrenula i ugrizla ga za ruku. Zatim se i okretala nekoliko puta u vodi, a oko donje vilice se svuda videla krv. Bret uspeva da povuče ruku i može se čuti kako viče: "Prokletstvo!", pre nego što snimanje prestane.

Njegova supruga Mendi podelila je neverovatan snimak na svom TikTok nalogu. Bekah Kaštan je navodno bila na brodu pored sa porodicom i ostavila je komentar ispod objave: "Drago mi je da smo moja mama i ja bile tu da pomognemo čoveku i svaka čast Mendi koja je ostala tako mirna zbog dece", prenosi The Dejli Star.

U drugom video snimku, Bret je rekao da je avionom prebačen u bolnicu - ali je pre toga sam morao da vozi čamac 25 minuta nazad do obale. On je dodao o nesrećnom incidentu: "Pokušao sam uhvatim ajkulu da bih vratio svoju udicu i nisam imao sreće kada se okrenula i uhvatila me za vrh šake i počela da se uvija. Imao sam zaista sreće što je bio moj rođak sa nama koji mi je stavio podvez na ruku."

Floridi nisu nepoznati susreti sa ajkulama, a njena plaža Nju Smirna je označena kao "svetska prestonica napada ajkula" zbog njihove velike učestalosti u toj oblasti. Prošle godine zabeleženo je 17 ujeda ajkula na plaži i veruje se da je tamo 10 puta veća verovatnoća da će ljudi biti napadnuti nego bilo gde u svetu.