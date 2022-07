Čovek koga je velika bela ajkula udarila dok je plivao rekao je da je ljubazno stvorenje samo pokušavalo da ga upozori da ima rak i da bi je zagrlio kad bi mogao!

Čovek kojeg je udarila velika bela ajkula dok je plivao sa svojom ćerkom zahvalio je stvorenju što mu je spasilo život, jer je nakon napada otišao u bolnicu i tako saznao da ima rak.

Judžin Fini je plivao u moru kod Hantington Biča u Kaliforniji u julu 2015. kada ga je nešto udarilo snažno sa leđa. Nakon izlaska iz mora, desetogodišnja ćerka ga je pitala zašto mu leđa krvare i on je otkrio da mu se na leđima otvorila rana dugačka 30 centimetara. Fini je tada od svoje devojke i sina saznao da su videli peraja ajkule u tom području, što je navelo Finija da veruje da ga je udarila ajkula.

Samo dva dana kasnije, velika bela ajkula je takođe napala jednog surfera u tom području. Po povratku kući, Fini je otišao u bolnicu jer je imao bolove u grudima i teško je spavao.

Nakon EKG-a i rendgenskih snimaka grudnog koša, doktori su "slučajno otkrili" tumor koji se nalazio na Finijevom desnom bubregu. Finiju je potom uklonjen tumor zajedno sa otprilike 20 procenata njegovog bubrega. Nedelju dana kasnije, rezultati biopsije su otkrili da je tumor maligni.

U razgovoru za Vašington post, Fini je rekao da sada veruje da je to što se desilo "poruka majke prirode".

"To je ono što je započelo ovaj niz događaja koji su me doveli u bolnicu da me obavesti o ovome. Inače nikada ne bih ušao u bolnicu, a oni to ne bi otkrili. Jedini drugi način na koji bih mogao da otkrijem jeste da je moglo da dođe do toga da tumor naraste toliko da metastazira i počne da se širi. Tada bih imao simptome četvrtog stadijuma raka. Počeo bih da gubim na težini i tada bi bilo prekasno. Da mogu da pronađem ovu ajkulu i zagrlim je, uradio bih to."