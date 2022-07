Rusi su napali Odesu samo 12 sati nakon dogovora o deblokadi izvoza žitarica!

Izvor: Twitter/screenshot/u24_news

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je u nedelju da su ruske snage pogodile ukrajinski ratni brod u luci Odesa, u Ukrajini, raketama visoke preciznosti. "Kalibr rakete uništile su vojnu infrastrukturu u luci Odesa, uputivši ukrajinski ratni brod visokopreciznim udarom na omiljenu adresu kijevskog režima", objavila je Zaharova na aplikaciji Telegram.

Komentari Zaharove usledili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da je napala Odesu samo dan nakon što je postignut dogovor o žitu sa Ujedinjenim nacijama, Turskom i Ukrajinom.

Posle ove poruke Zaharove objavljeno je više detalja vezanih za tvrdnje Rusije da su mete u glavnoj ukrajinskoj luci Odesa bile vojne. Ruski napad na Odesu, podsjetimo, dogodio se jedva 12 sati nakon što je Moskva potpisala sporazum o deblokadi izvoza žitarica iz Ukrajine. Ruske snage uništile su ukrajinski ratni brod i protivbrodske rakete Harpun koje su isporučile SAD u ukrajinskoj luci Odesa, javile su jutros ruske novinske agencije, pozivajući se na rusko Ministarstvo odbrane.

"Usidreni ukrajinski ratni brod i skladište sa američkim protivbrodskim projektilima 'Harpun' uništeni su precizno navođenim pomorskim projektilima dugog dometa u morskoj luci Odesa u zoni fabrike za remont brodova", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva. Ukrajinska vojska je saopštila da su ruske rakete pogodile južnu luku u subotu, što je zaprijetilo sporazumu o deblokiranju izvoza žitarica iz crnomorskih luka i ublažavanju globalne nestašice hrane izazvane ratom.

Ukrajina bi mogla da isporuči 60 miliona tona žitarica za osam do devet mjeseci da njene luke ne budu blokirane, ali je ruski napad na Odesu pokazao da to sigurno neće biti tako lako, rekao je u subotu ekonomski savjetnik ukrajinskog predsjednika. Ukrajina bi mogla da zaradi 10 milijardi dolara izvozom 20 miliona tona žitarica u silosima pored 40 miliona tona iz nove žetve, rekao je na televiziji ekonomski savjetnik Oleh Ustenko. Ukrajini će biti potrebno od 20 mjeseci do dvije godine da izveze te količine ako njene luke ne funkcionišu kako treba, primjetio je on.