Nekadašnji američki predsednik Donald Tramp uslikan je ispred svoje kule u Njujorku kako kreće na sahranu bivše supruge Ivane Tramp koja je preminula 14. jula ove godine.

Izvor: Profimedia

Bivši prvi čovjek Amerike i milijarder Donald Tramp proveo je godine uz Ivanu Tramp sa kojom je dobio troje djece Ivanku, Erika i Donalda Juniora Trampa koji su stigli u crkvu Svetog Vinsenta Ferera na Menhetnu gdje je bila pogrebna misa, a svi su primijetili sumoran izraz lica nekadašnjeg predsjednika.

Svi sukobi i razmirice stavljeni su po strani pa smo danas na sahrani vidjeli i Melaniju Tramp koja je odala počast Ivani Tramp, iako su mediji prethodno prognozirali da sadašnja Donaldova supruga neće prisustvovati. Tu je i Vanesa Tramp, bivša supruga Donald Juniora Trampa. Donald Tramp je svih ovih godina rijetko pričao o bivšoj supruzi, dok je ona povremeno komentarisala njegov predsjednički mandat ističući da je ona prva prava dama Amerike jer je bila i prva supruga čuvenog milijardera.

Nakon vijesti o odlasku Ivane Tramp Donald je dao intervju za "Njujork post". Intervjuisala ga je najbolja prijateljica njegove bivše supruge Sindi Admas. Taj razgovor se dosta komentariše, a on je između ostalog o Ivani rekao: "Bila je drugačija. Nikada nije odustala. Lijepa je bila, da, ali je bila i vrijedan radnik. Bez obzira koliko su stvari bile grube ili koliko loše izgledale, ona nikada nije posustajala. Otišla je iz komunizma u naš zajednički život. Ništa nije uzimala zdravo za gotovo".

Tokom intervjua dogodio se emotivan momenat. "Od kada sam je prvi put srela, bila je prelijepa. Bila je posebna. Znam da ste se jedno drugome sviđali od prvog dana", rekla je Sindi. Tramp je zastao i tiho dodao: "Bila je izvanredna. Lijepa iznutra i spolja. Počeli smo sve to - naš zajedničkI život, sa tako sjajnim odnosom".

Ivana Tramp preminula je 14. jula u 73. godini, u svom domu. Do smrti je došlo nakon pada niz stepenice što je potrvrdio zvaničan izvještaj. Podsjećanja radi, Donald Tramp bio je u braku sa Ivanom Tramp od 1977. do 1992. Oženio se nakon njihovog razvoda 1993. Marlom Mejpls, taj brak trajao je do 1999. i donio mu je ćerku Tifani. Od 2005. u braku je sa Melanijom Tramp sa kojom ima sina.