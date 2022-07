Snimak profesionalne plivačice Rani Pirs šokirao je cio svijet.

Američka plivačica Rani Pirs platila je 2016. godine čak 7.000 dolara i mjesecima se mukotrpno spremala za jedan od najvećih izazova - preplivavanje između havajskih ostrva preko burnog otvorenog mora koje traje oko 17 sati!

Plivanje Kaivi kanalom smatra se jednim od najtežih plivanja na otvorenom moru u cijelom svijetu. Ovo dugačko plivanje se dešava između ostrva Molokai i Oahu na Havajima, a proteže se duž staze od više od 45 kilometara i može potrajati do 20 sati da se završi. A, da, i poznato je da je ovdje dom ajkula.

Zbog dugačkog procesa plivanja koji zahvata i dan i noć, plivač mora da jede i pije u vodi dok pliva, inače će ostati bez energije. RanI Pirs, plivačica na snimku, poštovala je sve ispravne mjere predostrožnosti. Imala je tim koji ju je posmatrao iz čamca, pomoćni kajak koji je ostao blizu i dron koji je pazio na bilo šta neobično. Upravo ju je tim oko nje i upozorio kada su vidjeli čak dvije tigar ajkule, poznate po svojoj agresivnosti, kako joj se primiču i počinju da kruže oko nje. Savjeti da ako sretne ajkule krene agresivno prema njoj, nije bila u stanju da ispuni...

Muškarac na kajaku se uplašio za život plivačice i pokušao je da se ispriječi kajakom ispred ajkule i nje, a brod da ih zaplaši i otjera, ali ništa nije uspijevalo...

"Znala sam da su dvije ajkule kružile oko mene oko 20 minuta. Nisam paničila. Nastavio sam da plivam, nadajući se da će kontinuitet izazvati dosadu i da će otići. Moj kajakaš je bio nervozan i hipersvjestan ajkula pa sam ga pustila da bude 'uspaničen' umjesto mene", rekla je Rani kasnije u svojoj ispovijesti o ovom zastrašujućem susretu.

"Čamac je pokušao da ih otjera praveći nekoliko prolaza za koje sam mislila da su previše blizu mene da bi bili utješni, ali ajkule su se vraćale. Kada je veća od dvije ajkule doplivala direktno ispod mene dovoljno blizu da osjetim njeno leđno peraje, moja osjećanja su se promijenila. Više nisam mogla da nastavim da plivam, nadajući se da će nestati", istakla je Rani i dodala da pilot drona nije mogao da snimi momenat kada je ajkula udara, a i na snimku se pretežno vide kretanja samo jedne, dok je druga bila dublje u vodi.

"Prestala sam da se krećem, smrznuta od straha. Tada sam osjetila da ako čak i ne dišem, možda će me ostaviti na miru. Moj kajakaš se ponovo smjestio između mene i ajkule (u njegovom umu) što je zaista izgledalo smiješno pošto je ajkula bila ispod mene, a talas iz naleta čamca me je preplavio. Ajkula je istog trenutka reagovala i udarila me u potiljak. Bio je to prilično jak udarac. Mislila sam da je kajak, ali kada sam izronila, prve riječi kajakaša su bile: 'Da li te je udarila?'", pričala je plivačica o jezivom susretu koji je i dalje proganja.

"Čim sam vidjela te crne beživotne oči, scenario se promijenio. Ali, kada me je udarila, znala sam da moram da izađem što je prije moguće. Ove ajkule su bile VELIKE! Svi smo vidjeli način na koji se kreću: tihe, brze mašine za jelo sa crnim očima. Uvijek sam čula da kruže, udaraju i onda grizu", nastavila je priču Rani, pa otkrila šta vjeruje da ju je u tom trenutku spasilo:

"Verujem, a mnogi mještani su mi rekli, da me je spasilo to što me je udarila u glavu koja je tvrda. Udarivši u nešto tvrdo, natjeralo ju je da se povuče i ponovo kruži. Da je pogodila moju lijepu meku sredinu, možda bi odmah otvorila čeljusti da proba. Mještani su mi rekli da nije trebalo da budem tamo tog dana, da su tune bile u pokretu i da je olujno vrijeme izazvalo više aktivnosti ajkula."

Rani je istakla da je čekala nedjelju dana prije svog pokušaja da prepliva kanal, ali da uprkos upozorenjima nije mogla da ne proba kada je već prevalila toliki put.

"Svi znamo koliko je teško otići, a da ne počneš. Još uvijek imam vizije tih beživotnih očiju ispod sebe ponekad u vodi. Kažem sebi da želim da se vratim i plivam, ali ne znam da li ću moći da plivam kroz noć znajući šta znam o tome šta je tamo. Nikad nisam paničila. Razgovarala sam sa svojom posadom o mogućnosti ajkule i šta ćemo uraditi. Razgovarala sam sa svojom posadom tokom cijelog iskustva, bila je moja odluka da izađem, ali kapetan je želio da izađem mnogo prije nego što sam konačno izašla. Razmišljala sam malo o činjenici da sam potrošila više od 7.000 dolara da bih došla do ovog plivanja, da sam u treningu. Ali onda sam pomislila, kako da objasnim svojim ćerkama da samo želim da pokušam još malo da vidim da li će me ostaviti na miru... i objasniti da sam mrtva ili osakaćena... pa sam izašla", istakla je Rani i zaključila da ne sumnja da je donijela ispravnu odluku.

Rani Pirs je nastavila da pliva, ali kako je i sama rekla, trenutno se "drži hladnih voda" i nada se da će vremenom njeni strahovi od ajkula koji su nastali prilikom ovog susreta biti manji.

