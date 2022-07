Videograf Tristan Snodgras je primetio veliku belu ajkulu kako pliva blizu grupe kajakaša u plitkim vodama!

Izvor: instagram/drone_dude_trystan

Velika bela ajkula primećena je kako pliva među grupom kajakaša u plitkim vodama. Dron je zabeležio neverovatan prizor nedaleko od plaže La Jola u San Dijegu u Kaliforniji, gde je grupa ljudi išla u potragu za "leopard ajkulama" u tom području. Dok su tragali za životinjom, uočena je velika bela kako pliva veoma blizu njih, ali oni nju isprva nisu primetili!

Videograf Tristan Snodgras, koji je snimio neverovatan snimak, podelio ga je na Instagramu i objasnio da ajkule ne napadaju uvek ljude, ali su uvek tu.

"One su uvek tu. Nikada ih ne vidite, ali one su ovde. Verovatno ste bili na udaljenosti od 5 metara od velike ajkule u nekom trenutku tokom svog boravka u okeanu na obali Kalifornije, i to niste znali. Možda su radoznale, ali na kraju krajeva one izbegavaju ljude. Jedini put kada se zainteresuju je kada je u pitanju podvodni ribolov, kada ljudi izranjaju jastoge ili love školjke itd. Jednostavno vas pomešaju sa svojim uobičajenim plenom."

Rekao je da ajkule nisu problem, dodajući: "Ulazimo na njihovu teritoriju i to je sve. Zamislite da vi vidite ajkule kako dolaze na kopno i love vas?"

Univerzitetska studija u Australiji otkrila je da ajkule možda greškom napadaju ljude i sugeriše da ih njihov loš vid navodi da veruju da vide foku. Istraživači sa Univerziteta Makuari u Sidneju izveli su test u vidu oka ajkule i zaključili da su surferi najrizičnija grupa za smrtonosne ujede ajkula.

"Otkrili smo da će surferi, plivači i peronošci (foke i morski lavovi) na površini okeana izgledati isto beloj ajkuli koja gleda odozdo, jer ove ajkule ne mogu da vide fine detalje ili boje", rekla je dr. Laura Rajan, postdoktorski istraživač senzornih sistema životinja u laboratoriji za neurobiologiju Univerziteta Mackuarie.