Nakon plivanja u Ajova jezeru u Americi čovek se zarazio smrtonosnom amebom.

Izvor: YouTube/Screenshot/KCCI

Čovek iz Misurija je plivao u Ajova jezeru i tako se zarazio se opasnom amebom zbog koje je završio u bolnici i to na intenzivnoj nezi. U pitanju je ameba koja jede mozak.

Zdravstvena institucija iz Ajove je zatvorila plažu na jezeru pošto je osoba dobila dijagnozu primarnog ameboidnog meningoencefalitisa, retke i obično smrtonosne infekcije koju prouzrokuje "Naegleria fowleri" ameba.

"Zatvaranje je predostrožnosti radi i odgovor na potvrđenu infekciju čoveka iz Misurija koji je potencijalno zaradio dok je plivao", navodi se u saopštenju nadležnih zdravstvenih institucija, a prenosi CBS news.

Kako se navodi, potrebno je nekoliko dana testiranja da se utvrdi prisustvo infekcije na jezeru. Kada voda u sebi ima ovu amebu, ona u kontakt sa čovekom dolazi preko nosa i to dok žrtve plivaju u jezerima i rekama. Smrtnost je preko 97 posto, prema navodima američkog CDC. Samo 4 ljudi od 154 poznatih slučajeva je preživelo i to u periodu od 1962. do 2021. godine.

"To je najgori parazit na svetu za kog znamo da izaziva tako razornu patologiju" rekao je Kristofer Rajs, naučnik u Centru pri Univerzitetu Džordžija.

On je dodao da je infekciju mozga teško dijagnostikovati jer je za nju potreban uzorak cerebralne kičmene tečnosti. Veruje se da je to prvi slučaj otkriven u Ajovi. Susedne države Minesota, Misuri i Kanzas su prijavile infekcije, koje su se prvenstveno dogodile u južnijim državama.

U 2020. godini, 13-godišnji dečak je navodno umro od amebe koja jede mozak nakon odmora na Floridi, prema navodima njegove porodice.