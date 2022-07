Zbog komentara nekoliko ruskih zvaničnika, ponovo se javnosti povlači pitanje oko teritorije Aljaske koji su Rusi prodali u 19. vijeku.

Izvor: Profimedia/Twitter/screenshot

Ruski zvaničnici su nedavno dali izjave u kojima prijete da će povratiti Aljasku, koju su SAD kupile od Rusije 1867. godine, ali je moguće da to predsjednika Vladimira Putina ne zanima mnogo.

Godine 2014, tokom godišnjeg pitanja i odgovora sa ruskim građanima, Putinu je postavljeno pitanje o povratku teritorije. Ispitivačica Faina Ivanovna mu je rekla da je to nešto što bi Rusi "bili veoma srećni da se to desi".

"Zašto nam treba Aljaska?" Putin je odgovorio, piše The Vašington Post.

"Uzgred, Aljaska je prodata negdje u 19. veku. Luizijanu su Francuzi prodali Sjedinjenim Državama otprilike u isto vrijeme. Hiljade kvadratnih kilometara prodate su za 7,2 miliona dolara, doduše u zlatu." On je kupovinu nazvao "jeftinom" i rekao da ljudi "ne bi trebalo da se uznemiravaju" Aljaskom.

Ruski državni TV voditelj Kiril Klejmenov rekao je Putinu da se država u šali naziva "Ledeni Krim". Godinama kasnije, dva ruska zvaničnika ponovo iznose ideju o vraćanju Aljaske Rusiji. Vjačeslav Volodin, Putinov saveznik i predsjednik Državne dume, rekao je da bi Rusija mogla da povrati teritoriju kao odgovor na teške sankcije koje su uvele SAD i njihovi saveznici iz NATO-a i Evropske unije kao odgovor na ukrajinsku invaziju.

"Kada američki zakonodavci pokušavaju da prisvoje našu imovinu u inostranstvu, trebalo bi da budu svjesni da i mi imamo šta da tražimo nazad", rekao je Volodin tokom sastanka sa ruskim zvaničnicima u sredu, prenosi Asošiejted pres. Volodin je ranije sugerisao da bi Moskva mogla da zaplijeni rusku imovinu "neprijateljskih" zemalja u znak odmazde za predlog SAD da rasprodaju zaplijenjenu imovinu ruskih oligarha radi obnove Ukrajine, piše The Moskov Tajms.

Napominjući da je zamjenik predsjednika predložio održavanje referenduma među stanovnicima Aljaske o pridruživanju Rusiji, Volodin je u srijedu rekao Dumi: "Mi se ne miješamo u njihove unutrašnje stvari", uzdržavajući se od smeha nakon aplauza, prenio je Tajms.

Volodin je u četvrtak takođe snimio oproštajne snimke britanskog premijera Borisa Džonsona u odlasku, koji je ove nedelje podnio ostavku nakon talasa skandala, koji se smatrao snažnim saveznikom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Klovn odlazi", rekao je Volodin, prema US Nevs & Vorld Report. "On je jedan od glavnih ideologa rata protiv Rusije do poslednjeg Ukrajinca. Evropski lideri treba da razmisle kuda takva politika vodi", istakao je on.

Bilbordi sa natpisom "Aljaska je naša!" primijećeni su u četvrtak, izvestila je NGS24, novinska agencija u sibirskom gradu Krasnojarsku. Ne vjeruje se da su ih podigle ruske vlasti, već "neki patriota", rekao je ugostitelj u gradu.

Rusi su možda prvi put stigli na Aljasku 1600-ih, sa redovnim komercijalnim ekspedicijama lov na krzna između teritorije i Sibira počevši od 1740-ih. U svom jedinom javnom komentaru o ruskim prijetnjama njegovoj državi, guverner Aljaske Majk Danlivi povezao se sa člankom na MSN-u o Volodinu i napisao kratak tvit u četvrtak.

"Ruskim političarima koji vjeruju da mogu da vrate Aljasku: Srećno", rekao je on.