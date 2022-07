General Filip Bridlav, koji je bio vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi od 2013. do 2016. godine, rekao je da je napad na most legitimna meta!

Izvor: Profimedia

Ukrajina bi mogla da zada razorni udarac Kremlju napadom na most u Kerčkom moreuzu, koji povezuje kopnenu Rusiju sa Krimom, koristeći novoisporučene rakete Harpun, rekao je za Tajms bivši komandant NATO-a Filip Bridlav.

To je most koji povezuje grad Kerč na Krimu i Tamansko poluostrvo u Rusiji i izuzetno je važan za Rusiju. Dugačak je 19 kilometara. Tajms piše da se Rusi pripremaju na taj mogući ukrajinski napad na most.

"Rusija je agresor. Ona je krenula ne samo iz Ukrajine već i iz Rusije, Belorusije, sa Krima... Zato nema razloga da se neko pita da li je u redu da Ukrajina napadne most i zauzme takve agresivne akcije", rekao je on.