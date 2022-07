Dubai je dom najviše i jedne od najluksuznijih zgrada na svetu, Burž Kalife, koja nije povezana na kanalizacioni sistem.

Postoji mnogo faktora koje inženjeri moraju uzeti u obzir prilikom izgradnje zgrade, kao što je njen uticaj na grad i kako će se stanovnici nositi sa različitim aspektima dok u njemu žive. Uzimajući u obzir sve ovo, očekivalo bi se da će najviša zgrada na svetu, Burdž Kalifa, koja se nalazi u Dubaiju, imati klasičan sistem za uklanjanje kanalizacije, međutim, to nije slučaj.

Neboder ima visinu od 828 metara i nije povezan sa komunalnim sistemom za prečišćavanje otpadnih voda. Jednostavnim rečima, izmet sakupljen iz zgrade se kamionima iznosi iz grada. Zadivlju što znamo da je struktura tako neverovatna kao što je Burdž Kalifa i dizajnirana sa takvom genijalnošću previdela ovaj sistem.

Burž Kalifa ima 163 sprata koji se kvalifikuju kao useljivi spratovi. Dizajniran je tako da u svakom trenutku može da ugosti 35.000 osoba. S obzirom na to da su sve ove osobe dobro uhranjene, ljudski otpad koji proizvode iznosi i do 7.000.000 grama dnevno. S obzirom na to da se voda koristi za prolazak čvrstog otpada kroz kilometre cevovoda, iz Burž Kalife iznese se ukupno 15 tona ljudskog otpada dnevno.

Prema rečima Kejt Ašer, koja je autorka knjige "Visine: Anatomija nebodera" određene zgrade nemaju pristup gradskom sistemu otpadnih voda.

"Zgrade poput nebodera mogu da pristupe opštinskom sistemu, međutim mnoge od njih zapravo koriste kamione da odvoze kanalizaciju iz pojedinačnih zgrada i onda čekaju na redu da ga stavi u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. To je prilično primitivan sistem, ali se u nekim slučajevima pokazao kao jeftiniji", kaže ona.

Objasnila je da to znači da ponekad kamion mora da ostane u redu duže od 24 sata pre nego što dobije priliku da odloži otpad.

"Prilično je šokantno videti tako nerazvijen pristup kanalizacionom sistemu u tako modernom gradu kao što je Dubai. Takođe s obzirom na količinu novca koju imaju na raspolaganju zajedno sa nekim od najbistrijih umova, čovek nikada ne bi pomislio da neće postojati razvijen kanalizacioni sistem", navodi se.

Pogledajte kako odnose izmet iz Burž Kalife: