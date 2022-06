Mjesto koje vas neće ostaviti ravnodušnim!

Izvor: Privatna ahiva

Pored mnogobrojnih poznatih mjesta koje možete posjetiti u Dubaiju, jedno mjesto budi želju za napretkom!

Naime, riječ je o mjestu The View at the Palm koje je otvoreno u Aprilu 2021. Ono što je očaravajuće pored samog pogleda, jeste proces koji prolaze turisti prije izlaska na 52 sprat.

The View, takođe pruža kulturno istorijsku priču.Imali su odličnu zamisao i želju da turiste koji posjete The View upute u sam nastanak poluostrva, zbog čega je nastao, kako je nastao, ko su bili učesnici u samom projektu izgradnje?

Pogledajte 00:21 Proces nastanka poluostva Palma Jumeirah. Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

Ono što je divno jeste da pored Palme, možete vidjeti i ostale dijelove Dubaija sa 240m nadmorske visine.

Imate osjećaj kao da ste 'On top of the World'.

the view at the palm

Izvor: Privatna ahiva

Pored same činjenice da je Dubai grad star samo 62 godine i da je u jednoj pustinji za veoma kratko vrijeme izgrađen takav grad jeste da iz godine u godinu nastaju turistička mjesta koja uvijek budu posjećena i zapažena.

I sama sam svjedok, s obzirom da veoma često posjećujem Dubai, kojom brzinom se širi i stvarno znaju s čim treba privući još veći broj turista. Pogled na poluostrvo, ostalo mi je upečatljivo baš zbog same istorije nastanka poluostrva, kao i zbog toga što su se potrudili da se i vi osjećate da ste učestvovali u samom projektu.

Prije izlaska na samu tarasu, na podu su označene tačne koje se aktiviraju kada neko stane na njih i pokrene se izgradnja jednog dijela palme. Pomjeranjem sa tačke na tačku, na samom kraju dobijete potpun izgled poluostrva Palm Jumeirah.

Pogledajte 00:23 Palma Jumeirah Izvor: Privatna arhiva Izvor: Privatna arhiva

Mislim da ovakva mjesta svakog čovjeka podstaknu na razmišljanje, gdje je to sada i gdje može biti sutra? Barem meni, ovakva mjesta bude ambiciju i želju za napretkom, jer ovakva mjesta to zaista jesu. Toliko truda i rada je uloženo u jedan ovakav projekat da pored same izgradnje poluostrva, imate mogućnost vidjeti ga iz ptičije perspektive.

Nadam se da će se, ukoliko odlučite da posjetite Dubai, ovo mjesto naći na listi mjesta koje ćete posjetiti!