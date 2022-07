Portparol Kremlja Marija Zaharova je reagovala stihovima na izjave o potencijalnom sastanku Entonija Blinkena i Sergeja Lavrova.

Izvor: Shutterstock

Portparol Kremlja Marija Zaharova, prokomentarisala je na svom Telegram kanalu izjave Stejt departmenta o uslovima sastanka američkog državnog sekretara Entonija Blinkena i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova stihovima iz pjesme američke pjevačice Britni Spirs, kao i njene sopstvene pjesme.

Ranije je portparol Stejt departmenta Ned Prajs izjavio da bi Sjedinjene Američke Države željele da "ruska strana da povod za organizaciju bilateralnog sastanka" šefova diplomatije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Entonija Blinkena, ali da sada nije pravo vrijeme za to.

"Nede, ova tvoja izjava me podsjeća na riječi pjesme Britni Spirs 'Baby One More Time' ('Još jedan put, dragi)", napisala je Zaharova, koja je citirala nekoliko stihova iz pjesme. U navedenom dijelu pjesme, autor pjeva o tome kako "samoća ubija".

"Kada nisam sa tobom, ludim, daj mi znak, učini to još jedan put", dodala je ona.

"Odgovoriću rečima iz moje pjesme 'June song': 'Jun je prošao, tvoja moć slabi, odletjeću iz te laži'", nastavila je ona, citiravši reči iz njene pjesme na engleskom jeziku. Zaharova je ranije saopštila da je prvi put napisala tekst za kompoziju na engleskom jeziku, koju je otpjevala pjevačica Ljudmila Andrejevna Čebotina.

Zamjenik ministra MIP-a Rusije Sergej Rjabkov saopštio je da se navedeni sastanak dvojice diplomata u okviru ministarskog sastanka zemalja članica G20 u Indoneziji od 7. do 8. jula ne planira. Stejt department je ranije takođe saopštio da se pomenuti sastanak ne planira, ali da Blinken planira da u punoj mjeri učestvuje u aktivnostima ministarske dvadesetorice.