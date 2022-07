Juče je na društvenoj mreži TikTok jedna Srpkinja, koja se nalazi u Hurgadi, podjelila sa pratiocima detalje o napadu ajkule na ženu, kao i to da je ajkula ubijena, a danas se pojavio snimak ubijene ajkule.

Izvor: Twitter/screenshot

Ajkula koja je u Hurgadi usmrtila dvije žene - Austrijanku i Rumunku, je navodno ubijena, a na društvenim mrežama je isplivao snimak kako ljudi tijelo ogromne ajkule izvlače iz vode.

Prvi napad ajkule dogodio se u petak oko 19 časova, relativno blizu obale, naočigled mnogih ljudi, od kojih su neki nesrećnoj Austrijanki pokušavali da dobace kanap da se spase. Juče je na društvenoj mreži TikTok jedna Srpkinja, koja se nalazi u Hurgadi, podjelila sa pratiocima detalje o napadu ajkule na ženu, kao i to da je ajkula ubijena.

"Ajkula nit je odgrizla ženi ruku, niti nogu. Ona je plivala u nedozvoljeno vrijeme, u sedam sati, ovde je kupanje dozvoljeno do šest. Ona je nju ujela za butinu, za arteriju i žena je iskrvarila. Umrla je u bolnici od adrenalinskog šoka, srce joj je vjerovatno stalo i iskrvarila je. Nije ajkula kriva, žena je kriva što nije poštovala pravila. Što kažu ovdje, mi treba da poštujemo more jer smo mi posjetioci mora, a ne da se ponašamo kako mi želimo. Ajkula je ubijena, ali kažu da tako kad se desi napad oni nju čipuju, vrate je u more i prate njeno kretanje kako se više ne bi dešavali napadi", ispričala je ona.

Napadi ajkula u Egiptu su rijetki - ali Crveno more ima više od 44 vrste riba, od kojih neke mogu biti smrtonosne. Najčešće su sive grebenske ajkule dugačke skoro dva metra, koje imaju 13 ili 14 oštrih zuba. Plivaju u plitkim vodama dubine oko 60 m ili manje.

Ajkula koja je napala nesrećne žene pripada vrsti mako. Mako je brza i potencijalno opasna ajkula. Odrasli primjerci mogu biti dugački 4,5 metara i težiti preko 500 kg. Hrane se ribama kao što su haringa, skuša, sabljarka ali i sisarima poput malih kitova.

Pogledajte snimak: