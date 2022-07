Ukrajinska vojska će krenuti u kontraofanzivu čim bude imala dovoljno dalekometnog naoružanja.

Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal

Nakon pada Luganske oblasti, ukrajinske snage su zauzele nove odbrambene pozicije u Donjeckoj oblasti, u kojoj i dalje kontrolišu velike gradove. Osim toga, planiraju da pokrenu kontraofanzivu na jugu zemlje.

Posle višenedeljne bitke za Lisičansk, grad čijim je osvajanjem Rusija preuzela kontrolu nad Luganskom, guverner Luganska Serhij Hajdaj rekao je da je bitka omogućila ukrajinskim snagama da utvrde položaje u Donjecku kako bi "tamo otežali situaciju Rusima".

Hajdaj je još jednom zatražio od saveznika Ukrajine da pošalju još oružja, tvrdeći da će ukrajinska vojska krenuti u kontraofanzivu čim bude imala dovoljno dalekometnog naoružanja.

"Ruska taktika će biti ista. Prvo će sve gađati artiljerijom, ali će im biti teško da osvoje teritoriju", rekao je Hajdaj.

"Ovo je poslednja ruska pobjeda u Ukrajini"

Aleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, rekao je da se Ukrajina nada da će pokrenuti ofanzivu na jugu zemlje.

"Ovo je poslednja ruska pobjeda na ukrajinskoj teritoriji. To su bili gradovi srednje veličine, Sjeverodonjeck i Lisičansk, a trebalo im je od 4. aprila do 4. jula, to je 90 dana. Toliko gubitaka... Zauzimanje gradova na istoku znači da je 60 odsto ruskih snaga sada koncentrisano tamo i teško će ih preusmeriti na jug, a nema više snaga koje mogu da dovedu iz Rusije. Platili su visoku cenu. za Sjeverodonjeck i Lisičansk", rekao je Arestović.

Sam predsjednik Zelenski rekao je sinoć da ukrajinske snage nastavljaju borbu uprkos povlačenju iz Lisičanska.

"Naše oružane snage odgovaraju, uzvraćaju udarac i uništavaju ofanzivni potencijal okupatora iz dana u dan. Moramo da ih razbijemo. Biće to težak zadatak koji zahtjeva vrijeme i nadljudske napore. Ali mi nemamo alternative", rekao je Zelenski.