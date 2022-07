Nuklearni fizičar iz Hrvatske komentarisao je navode ruskih zvaničnika o upotrebi nuklearnog oružja.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Milica Nikolic/ Doordarshan National

Nuklearni fizičar sa Instituta "Ruđer Bošković", Tonči Tadić, tvrdi da Kremlj u ratu u Ukrajini koristi retoriku o nukleranom ratu da zastraši kako stranu, tako i domaću javnost, ali i visoke zvaničnike zemalja koje su osudile rat u u Ukrajini.

"Sve su to nebuloze i PR koje ruske vlasti šalju pre svega domaćoj javnosti sa ciljem da Rusiju prikažu kao velesilu koja, ako hoće, može da donosi takve odluke. U stvarnosti, ovo je besmisleno ponašanje jer dokazuje da su ruske konvencionalne vojne snage bezvredne i da prete Ukrajini, koja je vojno daleko inferiorna u odnosu na Rusko carstvo. Besmisleno je i zato što niko u Rusiji ne može da predvidi kako će se situacija razvijati nakon što koristio bi nuklearno oružje. Teško da možete računati da ćete baciti takvu bombu, a druga strana neće reagovati", smatra Tadić.

Ono što je malo poznato u široj javnosti, dodao je Tadić, jeste činjenica da u svetu postoji stalna saradnja nuklearnih naučnika, koja nije prestala ni dok traje rat u Ukrajini. Naučnici iz SAD, Rusije, EU i Indije rade na istraživanjima kao što su nuklearni reaktori četvrte generacije, kao i na fuziji.

"Ovi kanali svakako šalju poruke drugoj strani. Osim toga, postoji i saradnja na nivou think tankova. Mnogi ljudi ne znaju da u svetu postoje dve velike think tank mreže, jedna je 'EuroMeSco' sa sedištem u Barseloni, koja okuplja 104 think tank mreže iz EU i mediteranskog područja, a druga je Mreža za strateške studije iz Vašingtona, koji okuplja američke i azijske trustove mozgova", rekao je on i dodao:

"Na njihovim zajedničkim sastancima, a na takvim sam imao priliku da učestvujem 2014. godine u Bangkoku, bili su stručnjaci iz SAD, Rusije, Kine, Indije, Južne Amerike, razgovaralo se o međunarodnim odnosima, strateškoj bezbednosti, pa čak i nuklearnoj bezbednosti, a da je u u svim aspektima. Vrlo je verovatno da je tim kanalima poslata poruka ruskoj strani da se ne igra sa nuklearnom Pandorinom kutijom"

Tonči Tadić podseća da se govori o upotrebi taktičkog nuklearnog naoružanja za eliminisanje ukrajinskih uporišta i objašnjava da u tom slučaju postoje dve varijante.

"Jedna je da bomba sadrži manje fizičkog materijala poput plutonijuma i mnogo više fuzije, koja proizvodi intenzivno neutronsko zračenje koje uništava svakoga ispod najmanje četiri metra betona ili zemlje. Druga opcija je da se koristi onako kako svi zamišljaju, a to je da bomba pravi ogromnu pečurku, što znači da sadrži dosta fizičkog materijala, ali bi u tom slučaju i Rusi užasno kontaminirali područja u kojima se nalaze njihove trupe, a zagađenje bi se kretalo i na teritoriji Rusije", ukazao je on i dodao:

"Uveren sam da do ovog rata ne bi bilo da je Ukrajini ostalo samo deset nuklearnih projektila", kaže ovaj fizičar.