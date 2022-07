Veteran i nosilac Srebrne zvezde Karl Spurlin Dekel se nada da će videti oživljavanje patriotizma u SAD.

Izvor: YouTube/Screenshot/FOX 13 Tampa Bay

Veliki deo onoga za šta su se američki vojnici borili u Drugom svetskom ratu "otišlo je niz vodu", rekao je američki marinac Karl Spurlin Dekel, koji je prošle nedelje proslavio svoj 100. rođendan.

Dekel kaže da je služenje svojoj zemlji u Drugom svetskom ratu bila najvažnija stvar koju je ikada uradio, prenosi Foks 13. Veteran i nosilac Srebrne zvezde kaže da ne bi oklevao da ponovo stavi svoj život na kocku, ali žali što su SAD daleko od onoga što se seća kao kada je bio klinac.

"Ljudi ne shvataju šta imaju. Stvari koje smo radili i za šta smo se borili i momci koji su umrli za to, sve je otišlo u kanalizaciju. Nemamo zemlju kakvu smo imali kada sam odrastao, uopšte. Niko se neće zabavljati kao što sam se ja. Niko neće imati priliku koju sam imao. To jednostavno nije isto i to nije ono za šta su naši momci, umrli", rekao je Dekel.

Dekelove izjave su objavljene istog dana kada su SAD izgubile poslednjeg preživelog dobitnika Medalje časti iz Drugog svetskog rata. Heršel "Vudi" Vilijams preminuo je u sredu u 98. godini, okružen porodicom u bolnici nazvanoj po njemu u svojoj rodnoj državi Zapadna Virdžinija.

Ratni veteran Izvor: YouTube/FOX 13 Tampa Bay

Vilijams, takođe američki marinac, dobio je medalju za herojstvo od bivšeg predsednika Harija Trumana tokom bitke kod Ivo Džime 1945. godine. Američka 63 živa dobitnika Medalja časti odala su počast Vilijamsu u izjavi za Fok Njuz Digital.

"Prijatelji i porodica Vudija Vilijamsa poznavali su ga kao sina farmera iz Zapadne Virdžinije i najmlađeg od 11 dece koja su poslušno izdržavala njegovu porodicu nakon što mu je otac umro", napisali su u izjavi koju je objavilo Udruženje za medalju časti Kongresa. "Kolege marinci su ga poznavali kao kaplara koji se dobrovoljno prijavio za misiju na Ivo Džimi da pročisti trasu kroz neprijateljske teritorije".

"Veterani u Zapadnoj Virdžiniji poznavali su ga kao advokata i kroz njegov rad kao predstavnik službe veterana. Porodice Zlatne zvezde poznavale su Vudija kroz njegov rad na prikupljanju novca za stipendije i druge programe preko fondacije Voodi Villiams. Mi, njegove kolege dobitnici Medalja časti, poznavali smo ga kao našeg prijatelja i jednog od naših heroja. Mnogo će nam nedostajati.", dodali su.

Vilijams je ponovio Dekelovo osećanje gubitka tokom intervjua na Dan sećanja, napomenuvši lokalnim medijima da se nada da će videti oživljavanje patriotizma u SAD.

"Bio sam na ovome verovatno 25 do 30 puta, ali verujem da smo danas imali više venaca časti nego ikada ranije, i to je ohrabrujuće. Ohrabruje me što se vraćamo i što ćemo ponovo biti one Sjedinjene Američke Države koje su imale toliko patriotizma i ljubavi prema zemlji", rekao je Vilijams za VSAZ tokom događaja.