Henri Kisindžer smatra da postoje tri scenarija rata u Ukrajini, od kojih bi pokušaj da se Rusija istisne sa Krima mogao da dovede do eskalacije sukoba.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/TheBushCenter

Bivši američki državni sekretar Henri Kisindžer najavio je da bi rat u Ukrajini mogao da se završi na 3 načina, a po njegovom mišljenju prvi scenario podrazumeva kontrolu Rusije nad većim delom Donbasa, sa glavnim industrijskim i poljoprivrednim regionom i pojasom zemlje duž Crnog mora.

"Ako se ona zaustavi na trenutnim pozicijama, to će biti pobeda (za Rusiju). U tom slučaju, uloga NATO-a neće biti toliko odlučujuća kako se ranije smatralo", ocenjuje Kisindžer, prenosi Sputnjik.

Drugi scenario bi bio, objašnjava on, pokušaj da se Rusija "istisne" sa Krima koji se ujedinio sa Rusijom mnogo pre početka rata početkom februara. Bivši državni sekretar smatra da bi taj scenario mogao da dovede do eskalacije sukoba. Ukoliko se vojna dejstva nastave, "povećaće se rizik za Zapad da se sam nađe u ratu sa Rusijom", istakao je on.

Treći scenario, po mišljenju diplomate, predviđa povratak na situaciju do 24. februara, odnosno do početka specijalne operacije.

"Nerešena pitanja će se moći rešiti na pregovorima. Situacija će, verovatno, biti zamrznuta na neko vreme", zaključio je bivši američki državni sekretar.

Kisindžer je ranije izjavio da bi Ukrajina trebalo da ustupi teritoriju Rusiji kako bi se sukob okončao.