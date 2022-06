Aleksij Reznikov je u intervjuu za Skaj njuz rekao da je Treći svjetski rat već počeo!

Ukrajinski ministar odbrane, Aleksij Reznikov, rekao je da je Treći svjetski rat počeo, a ako bi Rusija zauzela Ukrajinu, druge evropske zemlje bi bile sledeće. Reznikov je to rekao u intervjuu za britanski medij Skaj njuz u četvrtak kada su ga pitali koja je njegova poruka NATO u ovom trenutku.

Oleksij Reznikov kaže da nema smisla pokušavati ne eskalirati napetosti s Rusijom, jer je rat već tu. Kaže da je Treći svjetski rat već počeo 24. februara ove godine.

"Ne budite preplašeni, jer smo mi prvo bojno polje u ovom ratu. Molim vas, nemojte da osjećate umor. Nastavite sa podrškom. Nemojte se plašiti da napravite novi nivo eskalacije sa Rusima, jer apsolutno iskreno, Treći svjetski rat je počeo 24. februara ove godine", poručio je Reznikov za Skaj njuz.

Na samitu NATO ove nedjelje u Madridu, alijansa je donijela neke ključne odluke o naoružavanju zbog zabrinutosti od eskalacije, što je predstavljalo najveće unapređenje njenog vojnog prisustva u Evropi od kraja Hladnog rata.

Lideri NATO složili su se da povećaju svoje trupe na više od 300.000 i stave ih u stanje pripravnosti i pojačaju svoju evropsku odbranu dodatnim snagama, više oružja, poboljšanim vazdušnim snagama i novom opremom.

"Za nas je veoma bitan ovaj presedan jer to znači da je novo članstvo moguće", rekao je Reznikov govoreći o članstvu Švedske i Finske u NATO-u.

Turska je odustala od veta na zahtjeve Finske i Švedske za članstvo u NATO-u, pa će te dvije zemlje uskoro biti dodate alijansi - potez koji je pojačao tenzije sa Moskvom. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će "odgovoriti na isti način" na njihovo članstvo u NATO.

Treći svjetski rat već počeo 24. februara ove godine."Nećemo odustati. Mi smo susjedi, a ljudi koji žive u Rusiji imaće sinove, ćerke, unuke... Vi ste upropastili ovu komunikaciju između dvije zemlje u narednih 50 godina", rekao je ministar odbrane.

Reznikov je za Skaj njuz rekao da Ukrajinci i Rusi imaju "različite vrijednosti".

"Moramo da spasimo naš narod. Moramo da akumuliramo snage za kontranapad i više oružja od naših partnera. Imamo hrabrosti i želje. Siguran sam da ćemo pobijediti u ratu. Svi ukrajinski vojnici žele da oslobode našu teritoriju do granica. Mislim, naše međunarodno priznate granice uključuju Krim, Donjeck i Lugansk i mi ćemo to učiniti, ali potrebno nam je vrijeme i više oružja od naših partnera", rekao je on u video intervjuu.