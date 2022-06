Ruski predsjednik Vladimir Putin je u autorskom tekstu iz 2021. analizirao viševjekovne odnose ruskog i ukrajinskog naroda, tvrdeći da Ukrajina ne može da prisvoji teritorije koje je stekla raspadom Sovjetskog saveza. On je smatrao da Ukrajinci postaju robovi SAD i EU.

Izvor: Liveuamap.com/Facebook/screenshot/Володимир Зеленський/YouTube/Screenshot/Guardian News

Ruski predsjednik Vladimir Putin napisao je 2021. godine veoma opsežan i dugačak tekst o odnosima Rusije i Ukrajine naslovljen "O istorijskoj uniji Rusa i Ukrajinaca". U ovom tekstu osvrnuo se na istoriju dva naroda, a potom naveo probleme s kojima se oni suočavaju u modernom svijetu.

Iz sadašnje perspektive gledano, ovaj tekst bio je očigledno poslednje upozorenje Ukrajincima prije pokretanja velike vojne ofanzive na ovu zemlju označene kao "specijalna vojna operacija".

Putin je u tom tesktu iznio neke vrlo zanimljive stavove, koji bi danas mogli da budu sagledani u sasvim drugačijem svjetlu. Neki od njih mogli bi da posluže i kao objašnjenje kako je došlo do ovog krvavog sukoba.

Putin je tekst započeo pričom o bratstvu ruskog i ukrajinskog naroda.

Izvor: Unsplash

"Rusi, Ukrajinci i Bjelorusi su potomci Drevne Rusije, koja je bila najveća država u Evropi. Slovenska i druga plemena širom ogromne teritorije - od Ladoge, Novogoroda i Pskova do Kijeva i Černigova - bila su povezana jednim jezikom (koji sada nazivamo staroruskim), ekonomskim vezama, vladavinom kneževa iz dinastije Rjurikova. Duhovni izbor Svetog Vladimira, koji je bio i novogorodski i veliki knez kijevski, i danas u velikoj mjeri određuje našu srodnost", objasnio je Putin, nadovezavši da je Kijev "majka ruskih gradova".

„Kijevski presto je imao dominantnu poziciju u Drevnoj Rusiji. To je bio običaj od kraja 9. vijeka. Pripovijest o davnim godinama donijela je potomcima riječi proroka Olega o Kijevu: 'Neka bude majka svih ruskih gradova'".

Morate da vratite ono što nije vaše

Kada je pretrebio viševjekovnu istoriju dva naroda, Putin se osvrnuo na nezavisnost Ukrajine i sporne teritorije.

"Želite da uspostavite sopstvenu državu: samo izvolite! Ali koji su uslovi? Podsjetiću na ocjenu jedne od najistaknutijih političkih ličnosti nove Rusije, prvog gradonačelnika Sankt Peterburga Anatolija Sobčaka. Kao pravni stručnjak koji je smatrao da svaka odluka mora biti legitimna, on je 1992. dijelio sledeće mišljenje: republike koje su bile osnivači unije, nakon što su otkazale Ugovor o uniji iz 1922. godine (30. decembra 1922. godine, predstavnici sovjetskih vlada Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Zakavkaske Republike izašli su na scenu moskovskog Boljšoj teatra da proglase formiranje nove zemlje koja će za manje od dvije generacije postati globalna supersila - Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika), moraju da se vrate granicama koje su imale prije pristupanja Sovjetskom Savezu. Sva ostala teritorijalna stremljenja su predmet rasprave i pregovora, s obzirom na to da je teritorija, u tom slučaju, oduzeta", konstatovao je ruski predsjednik, uz dodatak:

"Drugim riječima, kada odete, ponesite samo ono što ste donijeli sa sobom. Ovu logiku je teško pobiti. Reći ću samo da su boljševici još prije Sovjetskog Saveza krenuli u preoblikovanje granica, manipulišući teritorijama po svom ukusu, ne obazirući se na stavove ljudi."

Bez Rusije su teška sirotinja

Putin objašnjava da je Rusija podržala ukrajinsku nezavisnost i pomogla njen razvoj.

"Ruska Federacija je prepoznala novu geopolitičku realnost. I ne samo prepoznala, već je, zaista, učinila mnogo da se Ukrajina uspostavi kao nezavisna država. Tokom teških 1990-ih, i u novom milenijumu, pružili smo značajnu podršku Ukrajini. Kakvu god 'političku aritmetiku' Kijev želio da primijeni, u periodu 1991–2013, ukrajinska budžetska ušteda iznosila je više od 82 milijarde dolara, dok danas ona iznosi samo 1,5 milijardi dolara ruskih plaćanja za tranzit gasa u Evropu. Da su ekonomske veze između naših zemalja zadržane, Ukrajina bi imala koristi od desetina milijardi dolara. Ukrajina i Rusija su se decenijama i vekovima razvijale kao jedinstven ekonomski sistem. Duboka saradnja koju smo imali prije 30 godina je primjer na koji se Evropska unija može ugledati. Mi smo prirodni ekonomski partneri", kaže Putin, te potom tvrdi da su SAD i EU odgurnule Ukrajinu od Rusije.

Izvor: Profimedia

"Podsjećam da su davno, mnogo prije 2014. godine, SAD i zemlje EU sistematski i dosledno gurale Ukrajinu da smanji i ograniči ekonomsku saradnju sa Rusijom. Mi, kao najveći trgovinsko-ekonomski partner Ukrajine, predložili smo da se o novonastalim problemima razgovara u formatu Ukrajina-Rusija-EU. Ali svaki put nam je rečeno da Rusija nema nikakve veze s tim i da se to pitanje tiče samo EU i Ukrajine. De fakto zapadne zemlje odbacile su ponovljene pozive Rusije na dijalog."

Robovi novih gospodara

On tvrdi da je to urađeno s jasnom namjerom.

"Korak po korak, Ukrajina je uvučena u opasnu geopolitičku igru koja je imala za cilj da od Ukrajine napravi barijeru između Evrope i Rusije, odskočnu dasku protiv Rusije. Postojala je potreba za konceptom 'antirusije' koji nikada nećemo prihvatiti. Vlasnici ovog projekta uzeli su kao osnovu staru osnovu poljsko-austrijskih ideologa za stvaranje 'antimoskovske Rusije'. I ne treba nikoga obmanjivati da se to radi u interesu naroda Ukrajine. Poljsko-litvanskoj zajednici nikada nije bila potrebna ukrajinska kultura, a još manje kozačka autonomija. U Austrougarskoj su istorijske ruske zemlje nemilosrdno eksploatisane i ostale najsiromašnije. Nacistima nije bila potrebna Ukrajina, već životni prostor i robovi za arijevske gospodare", smatra Putin, koji je objasnio da je to dovelo do stvaranja plodnog tla za oružani sukob.

Izvor: Profimedia

"Suočavamo se sa stvaranjem klime straha u ukrajinskom društvu, agresivnom retorikom, povlađivanjem neonacistima i militarizacijom zemlje. Uz to, svjedoci smo ne samo potpune zavisnosti već direktne spoljne kontrole, uključujući nadzor ukrajinskih vlasti, službi bezbjednosti i oružanih snaga od strane stranih savjetnika - vojni 'razvoj' teritorije Ukrajine i razmještanje infrastrukture NATO-a. Nije slučajno što je pomenuti zakon o 'autohtonim narodima' usvojen pod okriljem velikih NATO vježbi u Ukrajini."

Praunuci će otplaćivati kredite

Putin je u tekstu naveo da je Ukrajina primorana na dužničko ropstvo pod izgovorom da joj se "pruža pomoć".

"Sve je to maska za preuzimanje ostatka ukrajinske privrede i eksploataciju njenih prirodnih resursa. Prodaja poljoprivrednog zemljišta nije daleko, a očigledno je ko će ga otkupiti. S vremena na vrijeme, Ukrajini se zaista daju finansijska sredstva i krediti, ali pod njihovim uslovima i u ostvarivanju njihovih interesa, uz preferencije i beneficije za zapadne kompanije. Uzgred, ko će vratiti ove dugove? Po svemu sudeći, pretpostavlja se da će to morati da učine ne samo današnja generacija Ukrajinaca već i njihova djeca, unuci, a vjerovatno i praunuci. Zapadni autori antiruskog projekta postavili su ukrajinski politički sistem tako da bi se promijenili predsjednici, poslanici i ministri, ali bi ostao stav odvojenosti i neprijateljstva prema Rusiji. Postizanje mira bio je glavni izborni slogan aktuelnog predsjednika. Sa ovim je došao na vlast. Ispostavilo se da su obećanja bila laž. Ništa se nije promijenilo. A na neki način se situacija u Ukrajini i oko Donbasa čak i degenerisala."

Izvor: YouTube/printscreen/Daily Mail

Na kraju, Putin upućuje i prilično otvorenu prijetnju, nagovijestviši upravo ono što se sada događa.

"Danas je 'pravi' patriota Ukrajine samo onaj koji mrzi Rusiju. Štaviše, cjelokupna ukrajinska državnost, kako je razumijemo, predlaže se da se dalje gradi isključivo na ovoj ideji. Mržnja i bijes, kao što je svjetska istorija to više puta dokazala, veoma su klimava osnova za suverenitet, prepuna mnogih ozbiljnih rizika i strašnih posledica", zaključio je u svom tekstu ruski predsjednik.