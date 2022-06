Bivši šef moskovske jedinice CIA Danijel Hofman tvrdi da se sprema zavjera za svrgavanje Putina ako invazija ne bude uspjela.

Vladimir Putin bi mogao da bude svrgnut tajnom zavjerom svog užeg kruga, tvrdi insajder CIA.

Bivši šef moskovske jedinice CIA Danijel Hofman tvrdi da će Putinovi najbliži saradnici nastojati da ga svrgnu ako ruska invazija na Ukrajinu ne uspije. Hofman je rekao da bi svaki takav pokušaj svrgavanja predsjednika bio iznenadan, brz i potencijalno smrtonosan.

"Ovi momci koji će to da urade biće toliko tajni o tome da ih Putin ne pronađe i ne ubije prvi. To će se dogoditi odjednom. I on će biti mrtav", rekao je Hofman.

"Niko neće pitati: ’Hej Vladimire, hoćeš li da odeš?‘ Ne. To je je*eni čekić u glavu i on je mrtav“, rekao je Hofman za The Daily Beast.

"li je vrijeme da ide u sanatorijum. Za to ga prozivaju. To je ono što će oni učiniti.", rekao je Hofman.

Stalno se spekuliše i o Putinovom zdravlju, što je takođe pokrenulo pitanja u vezi sa njegovim budućim rukovodstvom zemljom. Prema riječima gospodina Hofmana, postoje tri ključne ličnosti na koje treba budno paziti ako ruski predsjednik bude smijenjen.

To su ministar odbrane Sergej Šojgu, koji je igrao ključnu ulogu tokom ruskog rata u Ukrajini; Nikolaj Patrušev, šef Putinovog Savjeta bezbjednosti i Aleksandar Bortnikov, direktor tajne ruske obavještajne agencije FSB.

Još jedan bivši oficir CIA-e Ronald Marks je takođe rekao da bi Rusija mogla biti na putu da dobije novog lidera, što bi izazvalo "bezumnu borbu“ za vlast.

Rat protiv Ukrajine ušao je u peti mjesec i dok se na početku smatralo promašenom operacijom, u skorije vrijeme Rusija ostvaruje dobitke na istoku. Ruske snage nastoje da zauzmu posljednja preostala ukrajinska uporišta u istočnoj oblasti Luganska nakon što su u subotu preuzele potpunu kontrolu nad ugljenisanim ruševinama Sijerodonjecka.

Putin je u nedjelju pokrenuo prve vazdušne napade na Kijev za tri nedjelje, baš kada su se svjetski lideri sastali na samitu G7 u Njemačkoj.