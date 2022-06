Osumnjičenog ruskog špijuna voleli su drugovi sa fakulteta.

Čovek za koga se sada tvrdi da je ruski špijun studirao je na prestižnoj Školi za napredne međunarodne studije Džon Hopkins, u okviru elitnog postdiplomskog programa koji favorizuje američko vojno osoblje i mlade diplomate. Navodno, iz ove škole dolaze i budući špijuni.

Društvenog, pametnog i često viđenog kako nosi kacigu za svoj voljeni motocikl, Milera su poznavali, pa čak i voleli njegove kolege studenti na fakultetu u SAIS-u. Međutim, njegov jak ruski akcenat zapeo je za uvo njegovim kolegama sa fakulteta. Jednom prilikom ga je kolega student direktno upitao: "Jesi li ti Rus?" na šta je on odgovorio negativno, kavši da je iz Brazila. Kasnijom istragom se utvrdilo da je to laž i da je to bio njegov lažni identitet.

"Gledajući unazad, to je bila crvena zastava. Sećam se da sam tada mislio da to baš i nije imalo smisla", rekao je bivši kolega za CNN, govoreći pod uslovom da ostane anoniman.

Miler je diplomirao na SAIS-u 2020. godine. Dok je prošle nedelje, holandska obaveštajna agencija ga je javno identifikovala kao Sergeja Vladimiroviča Čerkasova, ruskog vojnog obaveštajca koji je u aprilu otputovao u Holandiju da započne stažiranje u Međunarodnom krivičnom sudu (ICC). Odatle bi imao priliku da špijunira istrage o ratnim zločinima ruskih vojnih akcija u Ukrajini i drugde, kažu izvori.

Holandski zvaničnici zaustavili su ga na granici i vratili u Brazil, gde je živeo pod falsifikovanim identitetom Brazilca čiji su roditelji preminuli, navodi brazilska policija. Nije odmah bilo jasno kada su SAD postale svesne Čerkasovljevog pravog identiteta. FBI ima otvorenu aktivnu istragu, prema jednom izvoru upućenom u obaveštajne službe. Američke i holandske obaveštajne agencije su pre izvesnog vremena podelile informacije o Čerkasovu, prema rečima odvojenog američkog zvaničnika, mada nije jasno kada se to dogodilo. Još jedan američki zvaničnik nije želeo da govori o tome kako je ruska obaveštajna veza došla na videlo, dodajući da je FBI blisko sarađivao sa holandskim vlastima na praćenju njegovih aktivnosti.

Otkrivanje Čerkasovljevog pravog identiteta uznemirilo je profesore SAIS-a. Ali bivšim obaveštajnim zvaničnicima, Čerkasov odgovara dobro poznatom obrascu: Rusija, između ostalih stranih sila, nastoji da postavi mlade obaveštajne operativce u američke akademske institucije kako bi pomogla u izgradnji njihovih identiteta dubokog prikrivanja. "To je poznato kao misija takozvanih 'ilegala' - špijuna koji deluje pod identitetom koji ni na koji način nije povezan sa ruskom vladom da urade nešto više od jednostavnog uspostavljanja legitimiteta kao studenta", rekao je Džon Meklaflin, bivši zamenik direktora CIA-e koji sada predaje u SAIS-u.

Prema njegovim rečima, ovakav rasplet dešavanja mu nije stran.

"Osećam da je prolazak kroz SAIS za njega bio svojevrsno iskustvo pranja novca. Ovi ruski ilegalci imaju tendenciju da prolaze kroz dug proces akreditacije kako bi uspostavili kredibilitet onoga za koga se predstavljaju", rekao je Meklafin.

SAIS je odbio da komentariše kada je CNN stigao u petak. Ali u imejlu koju je dobio CNN, bivši zamjenik državnog sekretara u Obaminoj administraciji i sadašnji dekan SAIS-a Džim Stajnberg potvrdio je da je Čerkasov diplomirao 2020. "Nastavljamo da pratimo razvoj događaja, ali u ovom trenutku nemamo više informacija koje bismo mogli da podelimo", napisao je Stajnberg.

Međutim, čini se da je Čerkasov prilično uspešno "izvršio" misiju infiltracije, pošto je jedan od Čerkasovljevih profesora, koji mu je predaao o genocidu, napisao je svoje pismo preporuke za stažiranje u Hagu.

"Na drugom času on je već postao miljenik nastavnika. Bio je veoma fin momak, veoma otvorenog uma, veoma aktivan u nastavi. Za njega nikada ne bih posumnjao da je špijun", rekao je drugi drug iz razreda, koji je kao i drugi bivši drugovi iz razreda razgovarao sa CNN-om pod uslovom anonimnosti iz straha od odmazde ruskih službi bezbednosti.

Čerkasovov bivši drug iz razreda, američki vojni oficir, jednog dana je započeo razgovor sa Milerom o njihovoj zajedničkoj ljubavi prema motociklima. Na kraju je stekao utisak da bi on i "Miler" mogli zajedno da se provozaju. On dalje govori da je pitao Milera da li govori ruski, pošto je zvučalo kao da bi mogao da zna jezik na osnovu njegovog naglaska koji nije zvučao kako treba. Miler je to negirao i ubrzo se distancirao od njega

"Moguće je da su SAD dojavile holandskoj obaveštajnoj službi ko je Viktor Miler", rekli su pojedini američki obaveštajni službenici, dok je Kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe odbila da komentariše slučaj.

Moskva ga slala u Međunarodni krivični sud u Hagu

Efikasno postavljanje špijuna je sve teže za obaveštajne službe širom sveta, zahvaljujući prisutnoj tehnologiji nadzora i stepenu u kome većina ljudi ceo život živi na društvenim mrežama. Upravo tako, profil na internetu koji se pojavio tek pre nekoliko godina, ili profil koji iznenada postane neaktivan, može biti dojava za kontraobaveštajne službenike koji pokušavaju da uoče špijune.

"Tajni pristup informacijama Međunarodnog krivičnog suda bio bi veoma dragocen za ruske obaveštajne službe", navodi se u saopštenju holandske obaveštajne službe.

Čerkasov je nastojao da tiho izgradi alternativni identitet tokom godina. Holandska obaveštajna agencija objavila je grubu "legendu" u dnevniku za koju tvrdi da ju je verovatno napisao Čerkasov sredinom 2010. godine. Oni navode da to razotkriva njegovu lažnu biografiju kao Brazilca rođenog u Rio de Žaneiru 1989. godine. On detaljno opisuje ovu porodičnu istoriju kroz više generacija, nudeći bezbroj malih ličnih preferencija: mržnju prema ribi, tetku koju puno voli, zaljubljenost u nastavnika geografije. Čerkasov je 2014. godine počeo da pohađa Triniti koledžu u Dablinu, studirao je političke nauke i diplomirao 2018. godine. Iste godine je otputovao u Sjedinjene Države da bi magistrirao na SAIS-u.