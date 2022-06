„Preduzetnik“ objavljuje da radi na veoma profitabilnom poslu koji garantuje visoke prihode i profite ali mu je potrebna pozajmica tj. gotovina. „Investitor“ A daje „Preduzetniku“ zajam od 1000 dolara sa rokom vraćanja od 90 dana i kamatom od 100 dolara koja se isplaćuje devedesetog dana. Za vrijeme tih 90 dana „Preduzetnik“ nalazi nove „Investitore“ B i C obećavajući im isto. Na kraju perioda on „Investitoru“ nudi da mu vrati 1000 dolara i kamatu od 100, ali i da ne diže glavnicu, pa i kamatu nudeći ponovo iste odlične uslove. Novac za tu namjenu posjeduje jer je dobio sredstva i od „Investitora“ B i C. Većina „Investitora“ se polakomi i ne podiže novac tj. reinvestira. Pojedinci koji ne vjeruju budu isplaćeni na licu mjesta, od novca koji je dobio od drugih, i to podiže „rejting“ „Preduzetnika“ kao poslovne i ozbiljne osobe. Broj „Investitora“ se povećava. Ova operacija traje jedno vrijeme i završava se tako što „Preduzetnik“ pobjegne sa novcem ili objavi probleme u isplati ili bankrot, jer je došlo do poremećaja na „tržištu“ odakle je imao veliki prihod.