Ruski general u penziji Jevgenij Bužinski zapretio Britaniji potpunim uništenjem, a onda istakao da se Amerika "igra sa vatrom", te da je rat sa NATO alijansom izvestan.

Izvor: YouTube/Screenshot/PBS/Russia One/Printscreen

Ruski general-pukovnik u penziji Jevgenij Bužinski je u uživo programu Rusije 1 zapretio Velikoj Britaniji potpunim uništenjem, a potom je pomenuo i rat sa NATO-om. Komentarišući izjavu novog vođe britanske vojske ser Patrika Sandersa, koji je rekao da britanske snage moraju pripremiti svoje snage kako bi zajedno sa saveznicima mogle da se bore protiv Rusije i pobede, on je rekao:

"Ne razumem, da bi rezultat Trećeg svetskog rata bilo to da Britanija fizički prestane da postoji. To ostrvo će nestati tako da ne znam gde će on i njegovi potomci živeti“, rekao je on.

On je pozvao Putina da pošalje nuklearno oružje u Kalinjingrad, dodajući da Zapad želi da potisne Rusiju sa Baltika tako što će prvo odseći Kalinjingrad, a potom oduzeti Rusiji tu eksklavu.

"Putin treba da povuče priznanje Litvanije i pribegne vojnim merama“, rekao je Bužinski.

On je rekao da bi Putin trebalo da povuče priznanje Litvanije, da joj oduzme pristup energentima, a zatim pribegne "vojnim merama“. Takođe je tvrdio da se Amerika "igra vatrom“.

"Vi se igrate sa nama do tačke da Rusija više neće stati jer je ovo pretnja našoj nacionalnoj bezbednosti, pretnja našoj suverenoj teritoriji. Svet će to osetiti, ukrajinsko žito će izgledati kao šala u poređenju sa našim odlučnim koracima", rekao je.

Upitan da li to znači rat sa NATO-om, on je odgovorio: "Da, šta ćemo drugo, inače će nas ugušiti...", rekao je on.