Sergej Lavrov ukazao je danas u intervjuu za BBC na opšte-poznatu činjenicu - da Rusija nije čista kao suza.

Izvor: YouTube/printscreen/Sky News

Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ukazao je danas u intervjuu za BBC da stvari u Ukrajini nisu kako izgledaju i da NATO vrši propagandu navodeći da Rusija nije "čista ko suza" i da je nije sramota da pokaže šta je.

"Mi nismo izvršili invaziju Ukrajine. Mi smo proglasili specijalnu vojnu operaciju zato što nismo imali apsolutno nikakav drugi način da objasnimo Zapadu da je uvlačenje Ukrajine u NATO kriminalni čin", rekao je Lavrov u intervjuu. Lavrov je od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara dao samo nekoliko intervjua medijima, ukazuje BBC.

On je ponovio zvanični stav Kremlja da postoje nacisti u Ukrajini. Ruski zvaničnici često tvrde da njihova vojska "denacifikuje" Ukrajinu, podsjeća BBC. Novinar mu je naveo izvještaj UN o ukrajinskom selu Jahidnu, u oblasti Černigova gdje se navodi da je 360 meštanina, uključujući 74 djece i pet osoba sa invaliditetom, ruska vojska natjerala da ostanu 28 dana u podrumu škole, bez toaleta i vode, i gdje je 10 starijih ljudi umrlo. On je pitao Lavrova "da li je to borba protiv nacista".

"To je velika šteta", rekao je Lavrov i dodao: "Ali međunarodne diplomate među kojima i visoka komesarka UN za ljudska prava, generalni sekretar UN i drugi predstavnici UN su pod pritiskom Zapada. I vrlo često se oni koriste da uvećaju lažne vijesti koje Zapad širi. Rusija nije čista ko suza. Rusija je šta je. I nije nas sramota da pokažemo ko smo", rekao je ruski šef diplomatije.

Novinar se okrenuo odnosima Rusije i Velike Britanije, koja je na ruskom zvaničnom spisku neprijateljskih zemalja i nagovijestio da je malo reći da su odnosi loši.

"Ne vjerujem da čak ima više prostora za manevrisanje... zato što i premijer Boris Džonson i Liz Tras otvoreno kažu da treba da poraze Rusiju, da je bace na koljena. Ajdete onda uradite to", rekao je Lavrov.

Prije mjesec dana britanska ministarka spoljnih poslova Liz Tras je rekla da ruski predsjednik Vladimir Putin sebe ponižava na svjetskoj sceni i da Britanija "mora da osigura da se suoči sa porazom u Ukrajini". Na pitanje kako sad vidi Veliku Britaniju Lavrov je rekao da "ona ponovo žrtvuje interese svog naroda zarad političkih ambicija".

Upitan o dva Britanca koje su nedavno proruski separatisti u istočnoj Ukrajini osudili na smrt i opaskom da je u očima NATO i Evrope Rusija odgovorna za njihovu sudbinu Lavrov je odgovorio da ga ne zanima šta je u očima NATO-a i Evrope.

"Uopšte nisam zainteresovan za oči Zapada. Samo me interesuje međunarodno pravo. Prema međunarodnom pravu plaćenici se ne priznaju kao borci", rekao je Lavrov. Na opasku da su oni služili u ukrajinskim oružanim snagama i da nisu plaćenici Lavrov je rekao da sudovi to treba da odluče.

Lavrov je onda optužio BBC da ne otkriva istinu o tome šta se dešava sa civilima u oblastima na istoku Urkrajine koje su u rukama separatista, gdje su "trupe Kijeva bombardovale civile osam godina". Novinar mu je ukazao da je poslednjih šest godina BBC više puta kontaktirao vođstvo u separatističkim oblastima da traži dozvolu da vidi šta se dešava i da je svaki put odbijen.

Rusija je optužila Ukrajinu za genocid, međutim prema ruskim zvaničnicima u samoproklamovanim proruskim teritorijama ubijeno je osam civila 2021. u tim oblastima, a sedam prethodne godine, naveo je novinar BBC-ija i rekao da je svaka smrt tragedija ali teško da taj broj predstavlja genocid. Novinar se pitao zašto separatističke vlasti u Donjecku i Lugansku nisu dozvolile BBC-iju da dođe. Lavrov je odgovorio da ne zna.