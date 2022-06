Putin najavio raspoređivanje hipersonične rakete Satana 2 do kraja godine bog tenzija sa NATO-om.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da će hipersonične rakete Sarmat rasporediti do kraja godine, zbog tenzija sa NATO-om. Ranije je najavio da će do ovog ponedeljka aktivirati svoj hipersonični nuklearni raketni sistem Prometej, piše The Sun.