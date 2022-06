Aleksej Žuravljov je sugerisao da je nova ruska raketa SARMAT sposobna da pretvori zemlje NATO-a u pepeo.

Vladimir Putin se hvalio da su zastrašujuće nove hipersonične nuklearne rakete Rusije samo nekoliko mjeseci od mogućnosti da pogode Veliku Britaniju, piše Dejli Star. Budući da tenzije sa NATO-om dostižu najvišu tačku u posljednjih nekoliko godina, Putinova nova raketa SARMAT, na Zapadu označena sa Satana-2, smatra se jednim od najmoćnijih nuklearnih oružja kojima Rusija raspolaže.

Kaže da je oružje u stanju da izbjegne moderne protivraketne sisteme dok nosi bojevu glavu od 7,5 tona. TV kanali Kremlja čak su se šalili o postavljanju projektila i potpunom brisanju cijele Velike Britanije sa mape. Putin se hvalio ubilačkom moći svoje vodeće rakete tokom sastanka sa mladim oficirima i svršenim vojnicima.

On je juče rekao: "Nastavićemo da razvijamo i jačamo naše oružane snage, uzimajući u obzir potencijalne vojne prijetnje i rizike. Izvršeno je uspješno testiranje teške interkontinentalne balističke rakete Sarmat. Planirano je da prvi takav kompleks bude stavljen na borbeno dežurstvo do kraja godine."

Razgovor o borbi dodatno je pojačao zamjenik predsjednika ruskog komiteta za odbranu Aleksej Žuravljov, koji je sugerisao da bi smrtonosno oružje moglo da se upotrebi protiv Velike Britanije i SAD. Govoreći za državnu TV Rusija 1, on je rekao: "Ako Sjedinjene Države ugroze našu državu, dobro je: evo vam Sarmat, a od vas će ostati nuklearni pepeo ako mislite da Rusija ne treba da postoji. A Finska kaže da je kao jedno sa SAD. Pa, stanite u red."

On je takođe rekao da bi Kremlj mogao da pogodi Finsku sa Sarmatom iz Sibira i da bi čak mogao da stigne do Velike Britanije, prenosi The Independent. Međutim, kao što je dosadašnji sukob pokazao, ono za šta Rusija kaže da je sposobna i šta zapravo jeste dvije su potpuno odvojene stvari.

U slučaju da Putin ozbiljno misli da napadne UK, ovo je odbrana koju oni imaju. Prema Centru za kontrolu naoružanja, UK ima oko 225 komada nuklearnog oružja, od kojih je 120 aktivno i može se koristiti. U svakom trenutku, Velika Britanija ima četiri nuklearne podmornice klase Vanguard koje patroliraju morem. Svaka od ovih podmornica posjeduje osam SLBM Trident II sa procijenjenim dometom od 7.400 kilometara.

Dakle, u slučaju da Putin odluči da ispali Satanu II, Velika Britanija bi mogla da ispali oružje kao odgovor prije nego što ruski projektil sleti.