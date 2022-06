Države Evropske unije počele su da koriste gasne rezerve za zimu.

Smanjenje isporuka prirodnog gasa iz Rusije primoralo je Evropu da koristi zalihe pripremljene za predstojeću zimsku sezonu, piše Blumberg. Kako se navodi, pad isporuke pogodio je Francusku, Italiju, Austriju i Njemačku zbog odluke Gasproma da obustavi rad Simens gasnih turbina zbog problema sa njihovom popravkom.

Ističe se da su zalihe u evropskim podzemnim skladištima gasa pale prvi put od sredine aprila. Prema posljednjim podacima, dodaje se u tekstu, rezerve su smanjene za jedan procentni poen, iako se gas obično ubrizgava samo tokom ljetnjeg perioda, a primljene količine se čuvaju do vrhunca zimske sezone.

Prema pesimističkoj prognozi "Vood Mackenzie Ltd", u slučaju potpunog gašenja Sjevernog toka, Evropa neće moći da akumulira rezerve gasa do nivoa koji je odredila EU do početka sezone grijanja, a u tom slučaju goriva će nestati do januara. Gasprom je početkom nedjelje saopštio da će zbog ograničenja na kompresorskoj stanici Portovaja moći da isporučuje gas preko Sjevernog toka u količini do 100 miliona kubnih metara dnevno, u odnosu na planiranih 167 miliona.

Zbog kašnjenja u remontu agregata njemačke kompanije Simens, na stanici mogu da se koriste samo tri gasne kompresorske jedinice, a kako navodi Blumberg, ključna oprema za rad gasovoda ne može da se vrati nakon održavanja iz Kanade zbog sankcija Moskvi.