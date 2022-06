Ukrajinski zvaničnik i član pregovaračkog tima Dejvid Arahamia je otkrio da će se uskoro nastaviti pregovori sa Rusijom.

Izvor: Twitter/printscreen/@lentaruofficial

Kijev bi uskoro mogao da se vrati za pregovarački sto sa Moskvom do kraja avgusta nakon što očekuje da će pokrenuti kontraofanzivu u nekim oblastima. Ovo je izjavio šef ukrajinske delegacije na pregovorima Dejvid Arahamia u intervjuu radio stanici Glas Amerike, prenosi TASS.

"Do kraja avgusta", rekao je on, odgovarajući na pitanje kada bi Ukrajina mogla da nastavi pregovore. "Ne želimo da dijelimo naše planove sa Rusima jer oni to mogu da vide u otvorenim izvorima. Ali mislim da ćemo na nekim mjestima izvoditi protivofanzivnu operaciju“.

"Ukrajina neće prihvatiti gubitak teritorije, to je pravno nemoguće. Ali možemo da razmotrimo politički sporazum, sličan onom koji smo predložili za razmatranje u Istanbulu. Dakle, ne bismo postavljali pitanje Krima, na primjer, određeni broj godina. Dakle, dogovor bi bio postignut ne vojnim putem, ali diplomatskim i političkim putem i to bi bio kompromis“, dodao je on.

Rusko-ukrajinski pregovori su u toku od 28. februara. U Bjelorusiji je održano nekoliko sastanaka, a zatim su strane nastavile da komuniciraju putem video veze. U Istanbulu je 29. marta održana runda pregovora licem u lice.