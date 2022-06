Bil Gejts, osnivač Majkrosofta, je jedan od najbogatijih ljudi na planeti.

Izvor: YouTube/printscreen/CNN

Upravljanje novcem i vođenje poslovnih knjiga može biti komplikovan posao za ultra bogate ljude. Nadzor nad investicijama, porodičnim poslovima, fondacijama i donacijama u dobrotvorne svrhe, školovanje djece, zapošljavanje i plaćanje kućnog osoblja, rezervacija avio karata...

To je posao koji može da traži cio tim ljudi na platnom spisku, uključujući i osobu koja ih nadgleda. Za ovo su specijalizovane porodične kancelarije, kompanije koje bogatim porodicama nude sve što im je potrebno za upravljanje imovinom na jednom mjestu, od vođenja domaćinstva do pravnih savjeta. Takve kompanije nisu nove, ali se razlikuju od tradicionalnih po tome što nude širi spektar usluga i podrške, uključujući osiguranje, poreze, kućno budžetiranje, smjernice za dobrotvorne svrhe i transfer bogatstva, između ostalog. Neki od njih će takođe provjeravati potencijalne zaposlene, planirati putovanje u privatne ili poslovne svrhe, angažovati osiguranje po potrebi, pratiti plaćanje školarina i postavljati sve što je potrebno za prikupljanje sredstava za filantropske aktivnosti. Porodične kancelarije su podijeljene u dvije kategorije: kompanije koje rade samo sa jednom osobom ili porodicom i one koje upravljaju imovinom više od jedne. Potonji su sličniji tradicionalnim kompanijama za upravljanje bogatstvom, piše Yahoo News.

Njihova prednost je, između ostalog, što se naslednici mogu osloniti na njih da preuzmu poslove svojih roditelja i druge imućne rodbine. Prenos više usluga u okviru jedne kompanije je praktičan, ali obično prilično skup. Procjenjuje se da kompanije koje upravljaju imovinom jedne porodice ili pojedinca naplaćuju približno jedan odsto ukupne vrijednosti kojom upravljaju.

Cijena male porodične kancelarije ovog tipa, sa dva profesionalca i četiri pomoćno osoblje, kreće se između 1,5 miliona dolara i 1,8 miliona dolara.

Prema izveštaju Sitibanke iz 2021. godine, oko deset hiljada porodičnih kancelarija je otvoreno širom svijeta u poslednjih 20 godina. Njihovi klijenti su uglavnom porodice sa imovinom vrijednom 200 miliona dolara i više, piše Iahoo. Kada je u pitanju Bil Gejts, njegovom imovinom upravlja Cascade Investment.