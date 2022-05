Bil Gejts prvi put otkrio koji telefon koristi i iznenadio mnoge.

Osnivač kompanije Microsoft prvi put je otkrio koji telefon koristi i mnogi su iznenađeni prije svega da to nije iPhone, a onda da to nije ni Microsoft Surface Duo.

Svakako je to Android telefon.

S obzirom na to da je milijarder, da tehnologiju koristi praktično otkad znamo za njega i da se bavi IT-jem i inovacijama na najvišem mogućem nivou, ljudi su znatiželji da saznaju šta Bil Gejts koristi.

Do sada se spekulisalo o tome nekoliko puta, koji telefon koristi Bil Gejts, ali sada je jasno - to je Android telefon i to ne bilo koji!

Tokom Reddit Ask Me Anything sesije jedno od pitanja upućeno sada filantropu i borcu za ljudska prava bilo je koji telefon koristi, a odgovor je - Samsung Galaxy Z Fold3!"Sa ovako velikim ekranom u jednom imam i portabl PC i mobilni telefon", rekao je Gejts.

Ono što je zanimljivo jeste da se Galaxy Z Fold3 lako može priključiti na još veći ekran - bežično ili putem USB veze - i tada se softver telefona može koristiti kao portabl PC sa pristupom mejlovima, pregledaču interneta, video pozivima i drugim stvarima, i to koristeći bežični miš i tastaturu za kontrolu i unos podataka.

Prethodno je Bil Gejts pričao da koristi pametan Android telefon, ali nikad nije odgovorio ovako direktno koji telefon koristi, pa je to sad prvi put, a komentar Samsung kompanije je izostao - da li se radi o nekoj posebnoj verziji uređaja ili o klasičnom Galaxy Z Fold3 telefonu.

Evo ga i Samsung Glaxy Z Fold3 uživo: