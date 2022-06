Ruski predsjednik Vladimir Putin je na ekonomskom forumu rekao da je globalna ekonomija u opasnosti.

Izvor: rt.com/printscreen

Ruski predsjednik Vladimir Putin obraća se na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu skoro dva sata zakašnjenja nakon sajber-napada. Putin je počeo svoj govor sa pozdravljanjem učesnika i gostiju na forumu koji se održava u "teškom trenutku za čitavu svjetsku zajednicu“.

"Ekonomija, tržišta i sami principi globalnih ekonomskih sistema su došli u opasnost", rekao je Putin.

"SAD su proglasile pobjedu u Hladnom ratu kao i London, a kasnije su o sebi počele da razmišljaju kao o bogovima na planeti Zemlji, koji nemaju dužnosti, samo interese. Svijet je vidio pojavu i sve veću važnost novih centara moći i da je stari svjetski poredak zasnovan na jednoj moćnoj sili po svojoj prirodi nestabilan", rekao je on.

"Svijet vidi zaista revolucionarne tektonske promjene u geopolitici. Više nije moguće ignorisati da će ove tektonske promjene u globalnoj politici, globalnoj ekonomiji, tehnologiji i međunarodnim odnosima imati "fundamentalne, nedvosmisleno neumoljive promjene“.

"Pogrešno bi bilo misliti da tokom ovih burnih promjena možete jednostavno da sjednete i da će sve biti kako je bilo. Čini se kao da vladajuće elite pojedinih zapadnih zemalja rade upravo pod tim iluzijama da biraju da ignorišu očigledno, dosledno se poigravajući sa duhovima prošlosti. Oni misle da je dominacija zapada i globalne politike i ekonomije konstanta – ali ništa nije vječno", kaže on.

Sankcije su sulude

On opisuje zapadne sankcije Rusiji kao "nepromišljene i sulude” i kao pokušaj da se "u jednom potezu se slomi ruska ekonomija silom”. Putin kaže da Rusija mora da bude nezavisna i da izvuče sopstvene zaključke, da bi bila uspješna.

Predsjednik Putin kaže da su sankcije štetnije za one koji ih uvode. On kaže da bi Evropska unija mogla da izgubi više od 400 milijardi dolara zbog sankcija Rusiji. On kaže da se inflacija povećava u zemljama EU i dodaje da će se jednakost samo povećati kao rezultat sankcija. Ističe da su pravi interesi ljudi u Evropi po strani.