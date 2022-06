Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je istakao da nova ekonomska situacija gura Rusiju ka saradnji sa prijateljima, ali da će se Evropi ove sankcije "odbiti o glavu."

Izvor: Profimedia/Shutterstock

Pres sekretar predsednika Rusije Dmitrij Peskov rekao je za TASS detalje o ekonomskoj situaciji sa kojom se suočavaju za vreme rata u Ukrajini. S obizom na EU sankcije, mnoge vrste sardnje su prekinute, tako da se više okreću ka saranji sa državama koji he pripadaju "zapadnom svetu".

Saradnja sa prijatejima

"Međunarodna saradnja će se nastaviti na ovaj ili onaj način, Rusija će zadržati različite formate integracije sa prijateljskim zemljama, nastaviti trgovinsku i investicionu razmenu, a biće nove "neuronske mreže“ i za trgovinu i za proizvodnju. Sve će to biti obnovljeno na novim osnovama u uslovima tog apsolutno nezapamćenog rata koji je protiv nas objavljen i pokrenut".

Odakle dolaze učesnici

"Manje učesnika će doći sa Zapada. Ali morate shvatiti da će ih manje doći, ne zato što ne žele, i ne zato što su svi doneli takvu odluku. Da, postoji odluka pojedinačnih vlada, postoji odluka Evropske unije kao integracionog udruženja, postoji direktiva za sve vazale iz Sjedinjenih Država, ali veoma mnogo preduzetnika iz Amerike i Evrope, i mi smo dobro svesni ovo, oni su, nažalost, sada prinuđeni da čekaju. I prvom prilikom nameravaju da se vrate na naše tržište. Za mnoge od njih to će biti teže i skuplje da urade, jer se u sadašnjim tržišnim uslovima ne stvara vakum na tržištu. Vakum trenutno popunjava neko drugi.

"To ne znači da će biti preorijentacija na Istok. Svet je kompleksan, ima mnogo drugih pravaca. Da, postoje novi centri moći na istoku: Kina, Indija, Indonezija, Filipini i mnoge, mnoge druge zemlje. Ali postoji i Latinska Amerika. Postoje razne kompanije, uključujući iz evropskih zemalja. Da, teško im je sada, jer uvijaju ruke, a to rade daleko od elegantnog. U svim zemljama ima američkih ambasadora koji su, znate, tvrdokorni reketaši kojih se dobro sećamo iz naše istorije ranih 1990-ih, pa američki ambasadori, kao ovi tvrdokorni reketaši, obilaze ove kompanije i prete im smrću ako neko hoće. pokazati interesovanje za rusku ekonomiju. Ali sve je to nadoknadivo i nadoknadivo", istakao je on.

Ekonomska situacija

"Situacija nije laka, već se može opisati kao teška u smislu ovog ekonomskog rata. Ali nema zla bez dobra. Ova situacija gura nas i naše prijateljske zemlje da tražimo nove načine interakcije, nove mehanizme finansijske saradnje", istakao je Peskov.

"Uloga rezervnih valuta, uloga dolara, uloga evra neminovno slabi. Mnoge zemlje gube poverenje u pravne i finansijske sisteme. Grubo rečeno, kada ste uložili novac u neku zemlju i odjednom jasno shvatite da vam se jednostavno mogu oduzeti, ili ako uložite novac u neke ogromne objekte i shvatite da se i oni mogu oduzeti, onda ste, naravno,ako ste razuman investitor, postepeno počnite da stavljate jaja u različite korpe. Ovaj proces je već pokrenut, i dešava se u celom svetu.

"Veoma smo pažljivi prema onim stranim biznismenima koji ostaju ovde. Imamo izuzetno veliko poštovanje i istu brigu prema onim privrednicima koji su pod pritiskom sada prinuđeni da čekaju, ali koji su već rekli da će što pre nastaviti sa svojim aktivnostima ovde. Mnogo je takvih privrednika, ima mnogo takvih firmi i mi ćemo se prema njima tako odnositi, stvaraćemo im povoljne uslove u budućnosti", kaže on.

Obraćanje Putina

"Za našeg predsednika je glavna stvar razvoj Rusije i poboljšanje životnog standarda naših građana. Ovo je uvek bilo, jeste i ostaje važno za njega", kaže Peskov.

"On će se obratiti ove godine, njegov govor na forumu biti izuzetno važan. Ova godina je obeležila ovakva, verovatno, „savršena sistemska oluja”. Ekonomija je postala talac politike, a političari u mnogim zemljama napravili su ogroman broj grešaka tokom korona virusa. Svet sada plaća cenu za ove greške. Greške su pogoršane ekonomskim ratom koji je pokrenut protiv Rusije. Rusija je prevelika zemlja da se rat protiv nje ne bi vratio da ih proganja kao bumerang. I sada vidimo kako sva ta ograničenja, sankcije koje su uvedene protiv Ruske Federacije, udaraju na cene energenata, hrane i tako dalje. Vidimo rezultate grešaka mnogih zemalja koje se manifestuju u početnoj krizi hrane. I tako dalje i tako dalje. Naravno, nemoguće je ne pričati o tome, a siguran sam da će o tome govoriti i predsednik", dodao je.