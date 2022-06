Evropska komisija preporučiće da se Ukrajini zvanično dodijeli status zemlje kandidata za članstvo u EU, otkrio je portal "Politiko".

Prema navodima portala "Politiko", evropska komisija preporučiće da se Ukrajini zvanično dodijeli status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Evropski zvaničnici, međutim, kažu da prije nego što Ukrajina uđe u Evropsku uniju, rat mora da se završi što znači da će ta zemlja moći da postane član "tek nakon što Donbas preda Rusiji".

Pozivajući se na više diplomatskih izvora iz Brisela, "Politiko" piše da su se evropski komesari sastali u ponedjeljak kako bi razgovarali o statusu Ukrajine nakon što je šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posjetila Kijev tokom vikenda.

"Dogovorili su se da će predložiti da Ukrajina zvanično postane kandidat za članicu Evropske unije na samitu koji bi trebalo da bude održan sljedeće nedjelje. Presudno je bilo to što je Ukrajina podnila ogromnu žrtvu u ratu protiv Rusije, ali i to što Brisel želi da pokaže Moskvi da ta zemlja više nikad neće biti dio sfere ruskog uticaja. Komesari nisu zaboravili da je Ukrajina jedina zemlja u Evropi u kojoj su ljudi umirali, na koje je pucano na ulici samo zato što su nosili zastave Evropske unije. Sada, ne možemo da im kažemo: ‘Izvinite narode, mahali ste pogrešnim zastavama‘ ", rekao je jedan od izvora za “Politiko".

Taj argument iskoristio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa predsjednicom evropske komisije, Ursulom Fon der Lajen.

"Time je pokušao da je ubijedi da njegova zemlja zaslužuje status kandidata. On je rekao da bi dodijeljivanjem statusa kandidata za članstvo, Evropska unija dala Ukrajini neophodni moralni podstrek u jeku ruske ofanzive", ispričao je izvor iz Brisela.

Konačnu odluku donijeće evropski savjet koji je sastavljen od šefova država 27 članica Evropske unije. Oni se sastaju na dvodnevnom samitu 23. i 24 juna gde će razgovarati o kandidaturi Ukrajine koja je podnila zahtjev da postane član 28. februara, četiri dana nakon ruskog napada.

Oslobodićemo Donbas i Krim

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokušava da podigne moral vojnicima koji gube na nekim frontovima poput Sjeverodonjecka. On je juče apelovao na sve one koji imaju prilike da se sretnu sa ljudima na "okupiranom" jugu zemlje, u Donbasu i Harkovu da im pričaju o "uspjesima Ukrajine".

Recite im istinu. Kažite da će biti oslobođeni. Kažite to Kirilovki, Genjičesku, Berdjansku, Mangušu. Kažite to Gorlovki, Donjecku, Lugansku. Recite to svima u Harkovskom regionu koji su natjerani da gledaju rusku zastavu na ukrajinskoj zemlji. Kažite im da će ukrajinska vojska definitivno doći. Naravno, oslobodićemo i naš Krim. Zastava Ukrajine vijoriće se opet nad Jaltom i Sudakom, nad Džankojem i Jevpatorijom. Neka svaki ruski zvaničnik koji je okupirao dragocjenu zemlju na Krimu upamti: to nije zemlja na kojoj će imati mira", rekaoje Zelenski.