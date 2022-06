Ruski diplomata oglasio se o ratu u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije je rekao da je vrijeme kada "sa Zapada treba da pokažu maksimalan oprez, da se uzdrže od eskalacije i pumpanja kijevskog režima oružjem". On je dodao da će Rusija staviti tačku u na rat u Ukrajini tamo gdje to bude potrebno Moskvi.

Po njegovim riječima, političke i "diplomatske metode su potrebne, ne treba ih odbacivati, ali ciljevi su jasno definisani".

"Ako Zelenski i njegov tim nisu spremni za pregovore i ako su svi oni koji stoje iza njega odlučni da nastave sa svojim nepromišljenim ili, bolje rečeno, sumanutim pumpanjem Ukrajine oružjem – to je njihov izbor. To je tužno, tragično, ali mi ne možemo da odstupimo", poručio je Rjabkov.

On je istakao i da svu odgovornost za prekid mirovnih pregovora snosi Kijev i njegovi "zapadni pokrovitelji". Takođe je dodao da Rusija ima krajnje negativan stav po pitanju isporuke teškog naoružanja Ukrajini iz zapadnih zemalja, te da stalno upozorava Vašington na posljedice takvih akcija.

Moskva se nada da će SAD i Zapad u cjelini imati dovoljno zdravog razuma da ne dovedu situaciju u Ukrajini do direktnog sukoba uz upotrebu nuklearnog oružja. "Nadam se da će ipak ostaci zdravog razuma omogućiti tim političarima, tim pretendentima na ulogu svetskih dirigenata, da se uzdrže od donošenja takvih odluka, jer u slučaju upotrebe nuklearnog oružja neće biti povratka", rekao je ruski diplomata.

On je dodao da Rusija odbacuje ideologiju ograničenog nuklearnog rata, "koja je toliko svojstvena Amerikancima i njihovim vojnim planerima".

"Oni pokušavaju da nas optuže za to da mi navodno igramo neku vrstu retoričke 'igre' na temu hipotetičke primjene nuklearnog oružja. To je potpuno netačno. To su loši argumenti, ali mi smo navikli na to da Zapadu nije ostalo ništa nego izvrtanje i laži", ocijenio je Rjabkov i takođe je poručio da će ciljevi ruske specijalne operacije u Ukrajini biti ostvareni.