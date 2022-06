Majkl Frenzizi, bivši mafijaški bos, a danas popularni biznis savjetnik koji na Jutjubu otkriva strategije poslovnog uspjeha, objasnio je kako je funkcionisala "muljačina" sa gasom na kojoj se enormno obogatio, ali i zamalo ostao bez glave.

Majkl Franzizi je ušao u mafiju sa dvadesetak godina, kad mu je otac, poznati mafijaš Soni Franzizi osuđen na 50 godina robije. Franzizi je studirao medicinu i htio je da ispuni želju svog oca te postane ljekar, ali splet okolnosti ga je uveo u istu „struku“ kojom se bavio i njegov tata. Snalažljiv, sa osjećajem sa biznis, Franzizi je uspio da organizuje prodaju gasa s ruskom mafijom po cijeloj Americi, a da državi ne plati ni dolar poreza. Priznao je da su zarađivali između osam i deset miliona dolara nedjeljno na ovoj mutljavini, a mediji su ga proglasili mafijašem koji je najviše zaradio još od vremena Al Kaponea.

„Zajedno sa par saradnika, razvio sam šemu da ne plaćam porez na prodaju gasa. To je vjerovatno jedan od najvećih poslova koje smo uradili od vrememena Prohibicije i Al Kaponea. Zaradili smo enormnu količinu novca. Taj posao sam vodio skoro osam godina. Zarađivali smo između osam i deset miliona dolara nedjeljno! Bio je to vrlo lukrativan posao, koji mi je donio napredak u karijeri – postao sam kapetan, što je veoma uticajna i moćna pozicija u organizaciji. Imao sam mnogo ljudi ispod sebe. Radio sam s ruskom mafijom, oni su bili moji saradnici. Prodavali smo gas od Njujorka do Floride, milijardu galona gasa nedjeljno. Mediji su pisali da sam bio najplaćeniji mafijaš još od vremena Al Kaponea. To su pisali mediji, ja to nisam nikad rekao. Reći ću vam samo ovo, ne znam nikoga da se toliko obogatio, a da nije prodavao drogu, što nikad u životu nisam radio – niti sam je prodavao, niti konzumirao“, ispričao je Franzizi u nedavnom intervjuu.

Kad je napustio mafiju, Franzizi je postao uspješan poslovni savjetnik; njegov kanal na jutjubu prati gotovo milion ljudi, a istovremeno piše knjige i drži motivaciona predavanja.

U pomenutom intervjuu, bivši mafijaš je otkrio i kako je zamalo ubijen u trenutku kada su njegova karijera i zarada bili na vrhuncu.

„Ovaj posao nosi sa sobom mnogo rizika. S obzirom da sam bio 20 godina u ovom poslu, naravno da sam bio u situacijama koje su mogle da se završe fatalno po mene. Jedne noći su me zvali da dođem na sastanak, sa kojeg sam mogao da se nikad ne vratim. To je, vjerovatno, bila najopasnija tačka mog života. Sad vam pričam ovo, pa je očigledno da sam se izvukao, ali bila je to teška situacija. Kad ste svjesni da ste suočeni sa svojom smrću, to je baš gadan osjećaj. Ljudi me pitaju zašto sam otišao na zaj sastanak, zašto nisam pobjegao… Znate, nije to bilo moje herojstvo, to je manje-više robotizovana reakcija. Bio sam proizvod takvog života, tako da sam mislio: `Okej, ako je došao red na mene, to je onda to`“, kazao je Franzizi.

Vrlo detaljno je objasnio i kako se postaje član mafije.

„Da bi postao dio organizacije, nego iznutra mora da te preporuči. Ne možeš da dođeš sa ulice i kažeš: `Hej, ja hoću da vam se pridružim`. To ne ide tako. Neko mora da te preporuči, da garantuje za tebe, a to je u mom slučaju bio moj otac. Tada sam imao 21 godinu i morao sam da prođem kroz probni period u kojem dokazuješ da li si sposoban da postaneš dio porodice. U mom slučaju to je trajalo oko dvije i po godine. Radio sam sve što sam morao da bi se dokazao. U tom načinu života moraš biti disciplinova i poštovati autoritete. To je veoma ozbiljna stvar. Nikad nisam skrivao da u takvom životu ima mnogo nasilja, od toga se ne može pobjeći. Mafija Koza Nostra je preživjela u Americi gotovo stotinu godina pod veoma teškim uslovima, jer je stalno bila proganjana. Razlog dugotrajnosti leži u dobroj organizaciji, jakoj strukturi i čeličnoj disciplini – svaki prekršaj se brutalno kažnjavao. Jedan bos je upravljao porodicom, ispod njega je bio još jedan, koji je bio drugi u sistemu komandovanja, tu je bio i konsiljeri ili savjetnik, slijedili su kapetani koji su bili šefovi na terenu, od kojih je svaki držao svoju teritoriju, a ispod njih su bili vojnici koji su izvršavali naređenja i tako gradili svoj put ka vrhu stabla organizacije“, objasnio je bivši mafijaš.

Kako je izašao iz organizacije Dvadeset godina sam bio dio organizacije. Ali na neki način sam se izolovao kada sam izašao iz organizacije. Prvo sam otišao iz Njujorka. Da sam ostao tamo ne bih uspio da budem živ danas. Odselio sam se u Kaliforniju. Kuća u kojoj smo živjeli nije se vodila na mene, nisam odlazio u noćne kulbove jer znam ko tamo odlazi. Lako bi mogli da obavijeste nekoga iz Njujorka da sam tu. Nisam živio po šablonima, tačnije trudio sam se da ih ne pravim – nisam odlazio svake nedjelje u isti restoran, nisam šetao svako jutro psa. Nisam htio da stvorim obrazac ponašanja koji bi neko mogao da prati. Bio sam veoma disciplinovan, otkrio je Franzizi u jendom ranijem intervjuu.

Kazao je da organizacija počiva na „bratstvu“ u kojem svi njegovi članovi čuvaju jedni drugima leđa, što je, po njemu, veoma moćan osjećaj za muškarca.

„Ideja iz ove organizacije je da budete bratstvo. Kad sam primljen u organizaciju, rekli su mi: „Slušaj, gdje god da ideš u svijetu, ljudi će ti čuvati leđa. Ne brini za svoju ženu, za svoju ćerku, sestru, majku, niko ih nikad neće ni dirnuti ili povrijediti“. Za muškaraca, to je moćna stvar. Za mene nije bilo ničeg moćnijeg od te veze, tog odnosa u kojem ti neko uvijek čuva leđa i ti brineš o leđima svoje braće. Organizacija, kao cjelina, može biti veoma privlačna ljudima, i ja to razumijem jer sam bio njen dio. Na sreću, znao sam kako da iskoristim tu poziciju i da od nje napravim biznis. Bio sam neka vrsta preduzetnika. Znate, u Americi organizacija ima veliku moć. Imamo političare u Bijeloj kući koji rade za nas, kontrolišemo sve sindikate u državi, ili barem one najvažnije. Kad imate kontrolu nad sindikatima i političarima, kontrolišete veliki dio zemlje“, kazao je Franzizi.