Japan predviđa kaznu od godinu dana zatvora za "uvrede na mreži".

Izvor: Shutterstock / TY Lim

Japanski parlament usvojio je u ponedeljak zakon kojim se "onlajn uvrede" kažnjavaju zatvorskom kaznom, usred sve veće zabrinutosti javnosti zbog sajber maltretiranja izazvanog samoubistvom zvezde rijaliti televizije koja se suočila sa zlostavljanjem preko društvenih mreža, preneo je CNN.

Prema amandmanu na krivični zakon zemlje, koji bi trebalo da stupi na snagu kasnije ovog leta, prestupnici osuđeni za uvrede na mreži mogu biti kažnjeni do jedne godine zatvora ili novčanom kaznom od 300.000 jena (oko 2.200 dolara). To je značajno povećanje u odnosu na postojeće kazne pritvora manje od 30 dana i novčanu kaznu do 10.000 jena (75 dolara).

Predlog zakona se pokazao kontroverznim u zemlji, a mnogi su tvrdili da bi mogao da ometa slobodu govora i kritike onih na vlasti. Međutim, pristalice kažu da je potreban stroži zakon za suzbijanje maltretiranja putem interneta i uznemiravanja na internetu.

Donet je tek nakon što je dodata odredba koja nalaže da se zakon preispita tri godine nakon stupanja na snagu kako bi se procenio njegov uticaj na slobodu izražavanja, preneo je CNN.

Prema japanskom krivičnom zakonu, uvrede se definišu kao javno omalovažavanje nečijeg društvenog položaja bez pozivanja na konkretne činjenice o njima ili na konkretnu radnju, rekao je portparol Ministarstva pravde. Zločin se razlikuje od klevete, definisan kao javno omalovažavanje nekoga uz ukazivanje na određene činjenice. Oboje su kažnjivi po zakonu.

Seiho Čo, advokat za krivična dela sa sedištem u Japanu, upozorio je da revidirani zakon ne daje nikakvu klasifikaciju onoga što predstavlja uvredu.

"Potrebno je da postoji smernica koja pravi razliku o tome šta se kvalifikuje kao uvreda. Na primer, u ovom trenutku, čak i ako neko lidera Japana nazove idiotom, onda bi to možda po revidiranom zakonu moglo da se klasifikuje kao uvreda", rekao je Čo.