Nakon što je poljski poslanik u Evropskom parlamentu rekao da Zapad treba da da Ukrajini sve što joj je potrebno za odbranu, šef ruskog parlamenta je upozorio da će veliki djelovi Evrope "nestati" u nuklearnom ratu.

Izvor: Profimedia

Odgovarajući na govor bivšeg poljskog ministra inostranih poslova Radoslava Sikorskog, visoki ruski političar je upozorio da bi djelovi Evrope mogli da "nestanu" u nuklearnom udaru. Sikorski, koji je sada poslanik u Evropskom parlamentu, sugerisao je da bi NATO trebalo da snabdjeva Ukrajinu nuklearnim bojevim glavama, piše Dejli Star.

On je za ukrajinski novinski kanal Espreso TV rekao da Zapad treba da ima pravo da Ukrajini da nuklearne bojeve glave, ako je to ono što je potrebno da zaštiti svoju nezavisnost. Ali u ljutitom odgovoru Vjačeslav Volodin, šef ruske Državne dume, upozorio je da bi, ako zapadne vlade Kijevu daju nuklearno oružje, to dovelo do nuklearnog rata u srcu Evrope i da bi Poljska i Ukrajina mogle da "nestanu".

Tokom sovjetske ere, nuklearne rakete su bile smještene u Ukrajini, ali su sve uklonjene prema uslovima sporazuma iz 1994. godine. Budimpeštanski memorandum navodi da nijedna zemlja ne može da upotrebi nuklearno oružje protiv Ukrajine "osim u samoodbrani ili na drugi način u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija".

Prema riječima Sikorskog, Rusija je sada "prekršila memorandum" i zato je legitimno da Zapad da Ukrajini ono što on naziva "mogućnost da odbrani svoju nezavisnost". Reagujući na svom Telegram kanalu, Volodin je napisao da će Evropa uskoro imati "mnogo ozbiljnije probleme" od trenutne finansijske, energetske i izbegličke krize.

"Sikorski izaziva nuklearni sukob u centru Evrope. On ne razmišlja o budućnosti ni Ukrajine ni Poljske. Ako se njegovi predlozi sprovedu, ove zemlje će nestati, kao i Evropa. Sikorskog treba da pregleda psihijatar, položi mandat i ostane kod kuće pod nadzorom. Zbog ljudi poput Sikorskog neophodno je osloboditi Ukrajinu ne samo od nacističke ideologije, već je i demilitarizovati, obezbjeđujući joj nenuklearni status", rekao je Volodin.

Najveća bitka u Ukrajini trenutno se vodi oko grada Sjeverodonjecka. Sva tri mosta iz grada su uništena, ostavljajući ukrajinske borce i civile u zamci. Ruske snage su, koristeći masivne artiljerijske i raketne udare, potisnule ukrajinske trupe iz centra grada, ali se dvije strane ogorčeno bore za "bukvalno svaki ćošak"!

Predsednik Zelenski je molio zapadne lidere za protivraketne odbrambene sisteme, rekavši da je više od 2.500 ruskih krstarećih raketa ispaljeno na Ukrajinu od početka rata.