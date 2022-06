Bivši član masonske lože i poznati srpski publicista tvrdi da Poljska neće smeti da uđe trupama u Ukrajinu, pa pomenuo gde će se sakriti svetski lideri ako dođe do katastrofe.

Izvor: Profimedia

Publicista Dejan Lučić govoreći o mogućnosti da Poljska napadne Kalinjingrad ili da svojim snagama uđe u Ukrajinu kaže da je takav scenario malo verovatan. Lučić, koji je nekada bio i član masonske lože, kaže da ne smemo da zaboravimo da je Vladimir Ilič Lenjin taj koji je, kako kaže, napravio ukrajinsku naciju.

"Ukrajina je do tada bila Rusija. A podsećam i na to da je Lenjin bio hazar i agent duboke države. Lenjin je bio direktni agent Rotšilda. Hazarima je cilj da svi pobegnu iz Ukrajine i da tamo ostane svega osam miliona stanovnika. Hazarima treba prazna Ukrajina", rekao je on za Balkan info.

Prema njegovim rečima poljski generali su dovoljno pametni da ne napadaju Kalinjingrad.

"Kalinjingrad je mnogo naoružan. Ako Poljaci napadnu Kalinjingrad neko će pritisnuti dugmiće i nešto će onda da leti u vazduh. Rusi će žestoko odovoriti. Rusi će ga žestoko braniti kao da je Moskva napadnuta. Poljski oficiri su pametni, neće napasti Kalinjingrad. Eventualno mogu da pošalju neke mirovnjake u Galiciju koja je nekada bila deo Poljske. Poljska ne sme da napadne Rusiju u Ukrajini bez dozvole Amerike. Upad poljske kao članice NATO pakta u Ukrajinu može da dovede do toga da onda Rusi gađaju London na primer. I onda nema Britanije", rekao je Lučić.

On kaže da mu dosta deluje samoubilački "ovo što rade vladari iz senke".

"Razmišljao sam gde bi oni mogli da se sklone da izbegnu ovu svetsku katastrofu. Meni deluje da bi to mogao biti Južni pol", rekao je on.

Lučić je, podsećanja radi, u jednom intervjuu otkrio da je bio član masonske lože, ali da je u jednom trenutku odlučio da je napusti.

"Kada sam u nju ušao bio sam najnebitniji čovek tamo, a kada sam iz nje izašao jedini sam bio jedini bitan. Ostalo su bili obični ljudi koji imaju nešto para, lepo obučeni, mladi, veseli, ali potpuno bez uticaja. Neki vlasnici prodavnica frižidera i televizora", rekao je on u intervjuu za Balkan info.

Tada je otkrio i da je poznati srpski glumac Miki Manojlović član masonerije.

"Miki Manojlović jeste mason. On je bio primljen kod nas u masoneriju. Miki je sjajan glumac ali loš čovek. Dragan Malešević Tapi je kod njega napravio jednu grešku. U masoneriji postoje pravila koja ne smeju da se krše. On je trebalo da čeka tri godine da postane majstor, pa onda da postane recimo šef lože. Pa ako ume da vodi ložu onda da postane šef nekoliko loža. E, Tapi je u njegovom slučaju preskočio redosled i odmah ga je sa mesta majstora proizveo u velikog majstora. I Mikiju je ta slava udarila u glavu. E onda mi npr imamo sastanak, sedimo svi uveče i dolazi jedan ugledni hirurg. Umoran je, nov je kod nas, nije dovoljno koncentrisan i onda napravi grešku u koracima kada ulazi u ložu. I onda se Miki Manojlović izdrao na njega. To se ne radi. Na brata se ne viče. Ako brat pogreši to se kaže blagim tonom. Ako se tako na nekog izderete dva puta on više ne dođe. I vi izgubite jednog dobrog čoveka iz lože", ispričao je Lučić.