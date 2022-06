Glasine o zdravlju ruskog lidera Vladimira Putina pojavile su se od početka rata u Ukrajini.

Mediji širom svijeta izvještavaju da predsjednik Rusije, Vladimir Putin, boluje od raznih opasnih bolesti poput Parkinsonove bolesti ili raka. Britanski tabloidi prenijeli su da je Putin prošle nedjelje otkazao maratonsku emisiju uživo na TV na kojoj je trebalo da odgovara na pitanja Rusa. Tvrde da je to uradio jer se bojao škakljivih pitanja o ratu u Ukrajini, dok prenose i mišljenja da predsjednik Rusije ne bi mogao da izdrži višesatno sjedanje u studiju.

Međutim, ruski predsjednik se tokom vikenda ponovo pojavio u javnosti na dodjeli nagrada na Dan Rusije. Na snimku koji je počeo da kruži mrežama, Putin navodno jedva stoji na nogama i kako se sve vrijeme ljulja naprijed-nazad dok posmatrao uručenje nagrada. Časopis Njuzvik nedavno je objavio svjedočenja trojice američkih obavještajaca koji su imali uvid u povjerljivi izvještaj u kom se navodi da je Putin u aprilu bio podvrngut tretmanu liječenja uznapredovalog raka.

Obavještajci iz Nacionalne obavještajne službe, Vazdušnih snaga i Agencije za obavještajnu odbranu (DIA) naveli su da je ruski lider toliko izolovan da je američkim špijunima nemoguće da precizno procijene njegovo stanje i zdravlje.

"Putin je definitivno bolestan. Da li će umrijeti uskoro je u domenu spekulacija. No, to ne znači da treba da se uljuljkamo. On je i dalje opasan a haos će ostati čak i ako umre. Moramo da se fokusiramo na to i da budemo spremni", rekao je nemenovani obavještajac DIA.

Priču o zdravlju Vladimira Putina započeo je bivši špijun MI6 u Rusiji, Kristofer Stil koji je "Skaj njuzu" rekao da je Putin teško bolestan i da je njegovo zdravlje razlog zašto je pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Dodatno, rijetka pojavljivanja u javnosti sa povremeno čudnim ponašanjem izazvala su spekulacije da Putin boluje od čitavog niza bolest. Kakvo je zdravlje ruskog lidera nije moguće provjeriti bez pregleda licem u lice, naglasili su pak medicinski profesionalci.

Sajt Biznis insajder sastavio je spisak trenutaka kada se zdravlje lidera koji se prije rata emitovao auru mačomena, iznenada našlo u prvom planu. Kremlj redovno demantuje izvještaje o Putinovom krhkom zdravlju, odbacujući ih kao besmislice.

Putin čestita Dan Rusije:

Oktobar 2012: Kremlj demantuje da će Putin morati na operaciju posle nezgode sa zmajem

U jesen 2012, Rojters je citirao tri vladina izvora koji su rekli da Putin ima problema sa leđima i da će mu uskoro biti potrebna operacija. Kremlj je to demantovao, ali nakon što je ruski list Vedomosti objavio da se Putin povrijedio dok je letio zmajem, Peskov je rekao da je problem nastao zbog neobične sportske povrede u kojoj je Putin istegnuo mišić, kako je prenio Atlantik.

4. novembar 2012: Putin šepa

Krajem decembra 2012, ruski nezavisni istraživački sajt Proekt je tvrdio, pozivajući se na neimenovane ruske zvaničnike, da je Putin nosio korset i da je značajno ograničavao - ili čak preskakao - "sjedeće" obaveze zbog problema sa leđima. 4. novembra, na Dan nacionalnog jedinstva Rusije, Kremlj je objavio samo fotografije Putinovog pojavljivanja na ceremoniji na Crvenom trgu, navodi Proekt. Međutim, na snimcima koje su postavili verski lideri u Moskvi vidi se kako predsjednik blago hramlje.

2016-2017: Najmanje pet doktora ide sa Putinom

Upoređujući datume prijavljivanja ljekara specijalista sa Putinovim rasporedom putovanja, Proekt je otkrio da je Putina redovno pratilo najmanje pet ljekara u ovim godinama - broj koji će kasnije porasti na 13.

Među njima su bili specijalista ORL, specijalista za infektivne bolesti, osoblje za hitnu pomoć i neurohirurg, prenio je Proekt.

Novembar 2016: Putin nestaje zbog moguće operacije leđa

U periodu od 25. novembra do 1. decembra Putin se pojavljivao samo na unaprijed snimljenim sastancima, prenio je Proekt. U međuvremenu, 12 specijalista iznenada se prijavilo u bolnicu u Sočiju u blizini njegove rezidencije, uključujući njegove lične ljekare, neurohirurge i specijaliste za rehabilitaciju, navodi Proekt.

Maj 2017: Putin pao tokom sudara u hokeju na ledu

Putin, strastveni hokejaš na ledu, zamalo se prevrnuo naglavačke kada je pao tokom meča u Sočiju, kada je imao 64. godine, javio je CNN. Kako prenosi Proekt, na njega se zabio igrač Pavel Bure. Nakon toga, ortopedski traumatolog za kog se zna da redovno liječi predsjednika prijavio se u bolnicu nedaleko od Putinove rezidencije, izvijestio je Proekt.

Avgust 2017: Putin je nestao u pratnji onkologa

Između 8. i 16. avgusta te godine, predsjednik je nestao iz javnosti, zajedno sa onkologom-hirurgom Jevgenijem Selivanovom, prenio je Proekt. Prisustvo ljekara je ukazivalo na navodni problem sa štitnom žlijezdom, navodi ruski medij.

Vladimir Putin u bolnici sa ranjenim vojnicima:

MONDO redakcija informacije o sukobu u Ukrajini prenosi u skladu sa dužnom novinarskom pažnjom, koristeći izvore koji se oslanjaju na dugogodišnji kredibilitet kada je u pitanju istinitost informacija koje objavljuju. Svjesni smo činjenice da se u informacije o ratu često umiješa i propaganda, naročito kada su manje relevantni izvori u pitanju. Zbog toga pozivamo vas, naše čitaoce, da nam skrenete pažnju ukoliko primijetite netačnu informaciju, kako bismo ispravili nenamjerne greške. Pišite nam na [email protected]