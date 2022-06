Stanovnici Kijeva iskoristili su lijepo i toplo vrijeme proteklog vikenda i masovno se spustili na centralnu gradsku plažu na obali rijeke Dnjepar. Svega nekoliko nedjelja ranije, ukrajinska prijestonica bila je meta ruskih napada.

Na fotografijama sa plaže vide se stotine ljudi kako se sunčaju, igraju odbojku i plivaju, dok se preko rijeke vide obrisi grada.



Ne tako davno, scene iz ovog grada bile su pune dima, ruševina i bombardovanja, piše Dejli mejl ali podsjeća da je u to vrijeme snijeg prekrivao veći dio grada dok je sada ljeto donijelo relativan mir jer se ruska vojska povukla iz grada ka istočnoj Ukrajini.



U gradu, uprkos lijepom vremenu, vlada i atmosfera nervoze, naročito među muškom populacijom koja očekuje da će ih uskoro pozvati u borbene redove, i to u trenutku kada po priznanjima Kijeva, 100 Ukrajinaca gine svakog dana, a prijetnja napadom i daje je prisutna. Sirene za uzbunu oglasile su se u Kijevu koliko prethodnog vikenda.



Policijski čas i dalje je na snazli od 23 do 5 ujutru, ali je do tada prevladavao osjećaj "normalnosti", sa otvorenim kafeima i restoranima, žamorom gostiju, kuckanjem čaša. Roditelji i ljudi sa kućnim ljubimcima šetaju pored vode.