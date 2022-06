Generalni sekreatar NATO-a Jens Stoltenberg je poručio da je mirovni dogovor moguć, ali da treba da postoji kompromis.

Izvor: YouTube/printscreen/Guardian News

Svaki mirovni dogovor ima svoju cijenu, a na Ukrajini je da odredi koju, poručio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg. On je u nedelju, nakon razgovora s finskim predsjednikom, rekao da je cilj Alijanse da ojača poziciju Ukrajine tokom mirovnih pregovora sa Rusijom, ali je dodao i jednu "bolnu rečenicu".

On je dodao da je Zapad spreman na to da plati cijenu za to što vojno pomaže Ukrajinu, te da će KIjev morati da, u tom smislu, napravi neki kompromis prema Moskvi ukoliko želi da se konflikt okonča.

"Mir je moguć. Jedino pitanje je koju cijenu ste spremni da platite? Koliko teritorije, koliko nezavisnosti, koliko suvereniteta… ste spremni da žrtvujete za mir", poručio je Stoltenberg.

On nije precizirao koje bi to kompromise Ukrajina trebalo da napravi, i da je "na onima koji će platiti najveću cijenu toga da donesu odluku". Stoltenberg je dodao da će za sve to vrijeme NATO i saveznici nastaviti da dostavljaju oružje, kako bi "ojačali njihovu poziciju kada se eventualno postigne mirovni dogovor", navodi Raša tudej.

Generalni sekretar nije direktno podržao ustupanje ukrajinske teritorije, ali je naveo primjer Finske, koja je prepustila Kareliju Sovjetskom Savezu kao deo mirovnog sporazuma tokom Drugog svjetskog rata. Stoltenberg je finsko-sovjetsko riješenje opisao kao "jedan od razloga zašto je Finska mogla da izađe iz Drugog svjetskog rata kao nezavisna suverena nacija“.