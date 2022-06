Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će njegova zemlja "definitivno odneti pobedu u ratu koji je Rusija započela" ali je i upozorio na svetku krizu snadbevanja hranom ako Rusija nastavi da blokira ukrajinski izvoz hrane.

Izvor: Profimedia

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, rekao je danas da će njegova zemlja pobediti u ratu koji je započela Rusija. Zelenski se obratio delegatima putem video linka na Šangri-La samitu koji se održava u Singapuru. Kako navodi ukrajinski predsednik, njegova zemlja nije u mogućnosti da izveze dovoljno hrane zbog ruske blokade i da će se svet suočiti sa ozbiljnom krizom u snadbevanju hrane i glađu, prenosi "Reuters".

On se zahvalio svim zemljama iz Evrope i Azije koje su dosad poslale pomoć Ukrajini i apelovao je na njih da nastave to da rade jer je to ključno za odbranu od ruskih snaga.

"Zahvalan sam vam na podršci, ali ova podrška nije samo za Ukrajinu, već i za vas. Na bojnom tlu Ukrajine se određuju buduća svetska pravila", rekao je Zelenski.

Zelenski je direktno povezao ruske akcije sa rastućim cenama roba, rekavši da je Moskva prvo blokirala energiju da bi cene porasle, a sada to čini i sa hranom.

"Ako se budu nastavile ruske blokade našeg izvoza hrane, ceo svet će se suočiti sa ozbiljnom krizom u snadbevanju hranom, nastaće glad velikih razmera u mnogim zemljama u Aziji i Africi", naveo je on.

Predsednik Ukrajine se oglasio pred 575 delegata iz 40 zemalja i poručio da njegova zemlja nema ambicija da uđe na rusku teritoriju.

"Molim vas da imate na umu da se rat odvija na našoj teritoriji. Ljudi u Ukrajini umiru. Ne želimo da idemo na rusku teritoriju", dodao je on.