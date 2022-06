Anders Fog Rasmusen, bivši sekretar NATO-a je rekao da smirivanje diktatora ne vodi primirju.

Izvor: Profimedia

Bivši generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen kritikovao je odgovor Zapada na rat u Ukrajini na demokratskom samitu Alijanse demokratija u Kopenhagenu. Govoreći o ruskoj invaziji na Ukrajinu, Rasmusen je rekao da je teško poverovati šta se dešava.

"U stvari, ne treba da se čudimo. Putin nikada nije krio put koji je izabrao. U njegovim govorima je bilo jasno da je Ukrajini uskratio pravo na postojanje", rekao je on. Ubistva disidenata i političkih protivnika i politička propaganda takođe su bili dokaz Putinovog puta, a najjasniji dokaz bila je invazija na Krim 2014", dodao je on.

Rasmusen je kritikovao Zapad što nije dovoljno snažno odgovorio na prvu invaziju, nastavljajući da zavisi od ruske nafte i gasa.

"Nismo izvukli pouke iz istorije. Smirivanje diktatora ne vodi miru", rekao je on.

On je pozvao Zapad da odmah obustavi sav uvoz ruske nafte i gasa kako bi se zaustavilo finansiranje rata i istakao značaj pobede Ukrajine. "Ukrajina mora da dobije rat. To je linija fronta u borbi za demokratiju", rekao je on.