Američki lingvista Noam Čomski, čije knjige su veoma popularne jer se bavi kritikom američke politike u jednom od nedavnih intervjua kazao je da se razaranje Ukrajine može zaustaviti samo obostranim dogovorom

Najvažnije pitanje vezano za rat u Ukrajini je ima li mu kraja. To je strašna, kriminalna agresija sa velikim razaranjima, gubicima i tragedijama, koja može da se pretvori čak i u nuklearni rat. Dakle, ključno pitanje je kako to okončati. Postoje dva načina. Jedan je diplomatski dogovor. Ako to ne uspe, drugi način je – pustimo ih da ratuju, pa ćemo da vidimo šta će se desiti. Ovo drugo bi bio strašan eksperiment, kaže poznati američki lingvista, filozof i disident Noam Čomski u nedavnom onlajn intervjuu, koji se ne može videti na američkim menjstrim medijima.